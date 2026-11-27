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Калита на Андрея: традиционный украинский рецепт коржа с маком и медом
Издавна, в народе калита — это не просто праздничная выпечка, а частью праздничного обряда.
Накануне праздника Андрея Первозванного, который в этом году пришелся на понедельник, 30 декабря, молодежь собиралась на вечерницы, где пели, шутили, устраивали забавы и гадали на будущее. Одним из главных атрибутов вечера была калита — большой круглый обрядовый корж с отверстием посередине.
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В народной традиции калита была не просто праздничной выпечкой, а частью древнего обряда. Ее подвешивали к потолку на ленте или держали на кочерге, а ребята пытались откусить кусочек, не касаясь лепешки руками. Кому удавалось укусить калиту, по поверью мог загадать желание. Именно эта веселая игра стала одной из известнейших традиций Андреевских вечерниц.
В разных регионах Украины калиту готовили по-своему: где-то делали ее с маком и медом, где-то добавляли орехи, изюм или сушеные ягоды. Корж специально выпекали плотным и жестким, чтобы его было непросто откусить.
Традиционная калита с маком и медом
Ингредиенты:
пшеничная мука — 450-500 г
теплая вода — 250-300 мл
мак — 100 г
сахар — 50 г
подсолнечное масло — 3 ст. л
мед — 2 ст. л
сода — ½ ч. л
соль — ½ ч. л
грецкие орехи — 2-3 ст. л
изюм или сушеная клюква — 2 ст. л
Приготовление
Мак залейте его крутым кипятком и оставьте примерно на 30 мин. Затем слейте воду, а мак разотрите с сахаром или измельчите блендером. Добавьте измельченные грецкие орехи и изюм.
В миске смешайте муку, соль и соду. Добавьте растительное масло, теплую воду и половину маковой смеси. Замесите плотное, но эластичное тесто. Если оно слишком липнет к рукам, подсыпьте еще немного муки. Накройте полотенцем и оставьте на 20–30 мин, чтобы подошло.
После этого сформуйте из теста большой круглый корж. В центре сделайте отверстие. Края можно украсить небольшими защипами, узорами или косичками из теста.
Переложите лепешку на противень, застеленный пергаментом. Сверху украсьте оставшимся маком, орехами или сухофруктами.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 30–40 мин в зависимости от толщины коржа. Калита должна хорошо пропекаться и стать плотной.
Когда корж будет готов, немного охладите его и смажьте медом. Дайте меду впитаться и подсохнуть.
Как калитку подавали на вечерницах
На традиционных Андреевских вечерницах корж подвешивали к сволоку — балки под потолком — или держали на кочерге. Один из ребят исполнял роль господина Калитинского, который охранял выпечку, а другие участники пытались ее укусить: они подпрыгивали, иногда садились верхом на кочергу, делая вид, что едут на коне. Если кому-то не удавалось откусить калиту, его могли в шутку вымазать сажей.
Забавы сопровождались песнями, смехом и веселыми прибаутками. Девушки и ребята проводили вечер вместе, а калита становилась главным угощением и символом Андреевских вечерниц.
Напомним, в День святого Андрея Первозванного, который по новому церковному календарю приходится на 30 ноября, люди не только присматривались к погоде, но и гадали на судьбу и любовь, кладя под подушку бумажку в надежде узнать имя будущего жениха.