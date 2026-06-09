Камера-капкан в чаще тропического леса впервые зафиксировала редкую дикую кошку с детенышами (фото)

Тропический лес

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В глубинах тропического леса скрытые камеры зафиксировали одну из самых редких диких кошек Земли. Это произошло впервые в истории.

Кадры фотоловушки обнародовали на dailygalaxy.

В национальном парке Танджунг Путинг в Центральном Калимантане (Индонезия) фотоловушка зафиксировала самку борнейского дымчатого леопарда (Neofelis diardi borneensis) вместе с двумя детенышами. Это первый случай, когда учёным удалось задокументировать в дикой природе семью этого редкого вида на территории парка.

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В национальном парке Танджунг Путинг фотоловушка зафиксировала самку борнейского дымчатого леопарда

На видео, полученном совместно Фондом орангутанов и администрацией нацпарка, видно, как два малых леопарда следуют за матерью сквозь густые заросли. Один из детенышей даже остановился и посмотрел прямо в объектив камеры.

Камеры зафиксировали одну из самых редких диких кошек Земли

Ранее камеры фиксировали только единичных особей. Выявление самки с потомством явилось важным доказательством того, что местные леса остаются пригодными для размножения вида и выживания нового поколения.

«Дымчатый леопард — древесный вид и отличный охотник, играющий важную роль в поддержке экосистемы. Это один из самых редких видов наблюдения, поэтому появление самки с детенышами свидетельствует, что популяция здорова и активно размножается», — отметил менеджер исследований Orangutan Foundation Анксиус Йога Пердана.

Вид, который наука признала отдельным только недавно

Борнейский дымчатый леопард был официально выделен в отдельный вид только в 2007 году после генетических исследований. Ученые установили, что леопарды Борнео и Суматры так же отличаются от материковых азиатских родственников, как тигры от ягуаров.

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Подвид borneensis имеет более темный мех, более мелкие «облаковидные» пятна и характерную двойную полосу вдоль спины.

Эти кошки имеют и необычные физические особенности: их клыки могут достигать более 5 сантиметров — это самые длинные зубы среди всех кошачьих относительно размера тела. Длинный хвост помогает им балансировать при передвижении кронами деревьев.

На земле дымчатые леопарды охотятся за обезьянами, оленями, дикими свиньями, а также птицами и рептилиями.

Почему эта находка важна для учёных

Борнейский дымчатый леопард занесен в список находящихся под угрозой исчезновения видов по классификации Международного союза охраны природы (IUCN). По разным оценкам, на Борнео осталось от 5 до 11 тысяч особей, а на Суматре — от 3 до 7 тысяч.

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Главной опасностью для вида остается вырубка тропических лесов. Кроме того, леопарды имеют низкий уровень выживания потомства, поэтому каждая семья в дикой природе имеет особое значение для природоохранников.

В Orangutan Foundation подчеркнули, что видео подтверждает: экосистема национального парка Танджунг Путинг все еще способна обеспечить животным условия для успешного размножения и выращивания потомства.

Фотоловушки помогают изучать редких животных

Фонд орангутанов работает в индонезийском Борнео более 30 лет и использует сеть фотоловушек для мониторинга биоразнообразия парка.

Раньше дымчатых леопардов здесь видели только поодиночке. Запись от 9 апреля 2024 г. стала первым подтверждением существования семейной группы этого вида в регионе.

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