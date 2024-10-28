Камни для виски: в чем смысл и как правильно их использовать

Чтобы ощутить все тонкие ароматы и тонкости виски, напиток лучше всего смаковать охлажденным для 16-18 градусов. Самым очевидным способом охладить алкоголь – использовать лед. Однако его минус в том, что он разбавляет виски.

Когда в продаже появились камни для виски, большинство их восприняли как очередной рекламный трюк. Они были созданы американцем Эндрю Хеллманом. Однажды он убирался в летнем домике и нашел в нем кожаный мешочек со старыми камнями, принадлежавшими его деду (тот был по происхождению швед). Такие наборы были очень популярны в начале XX века и использовались для охлаждения горячих блюд.

В тот период жизни Эндрю часто бывал в Эдинбурге. Там он познакомился с историей виски и узнал, что шотландцы этот алкогольный напиток никогда не разбавляли льдом. Он начал думать, как можно было бы охладить напиток, вспомнил дедушкины камни и создал камни для виски.

Выбирая материал для продукта, компания, созданная Эндрю Хеллманом, протестовала многие минералы. В конце концов, остановилась на стеатите, который в США широко использовался для изготовления кухонной посуды и столешниц, потому что экологически чист, безопасен, устойчив к химическому воздействию. К тому же стеатит достаточно теплоемкий, он может быстро впитать температуру и медленно ее отдает.

В чем смысл камней для виски

Главное предназначение камней для виски заключается в охлаждении этого алкогольного напитка до оптимальной температуры и ее поддержании в течение длительного времени.

Традиционно для этого используют лед, но он быстро тает и разбавляет виски. А еще лед чрезмерно охлаждает напиток, из-за чего эфирные масла внутри застывают и напиток теряет свой эксклюзивный аромат. А вот камни для виски этих недостатков лишены. Они долгое время остаются холодными и не изменяют вкус напитка.

Как пользоваться камнями для охлаждения виски

Пользоваться ими достаточно просто. Перед первым использованием обязательно вымойте теплой проточной водой, дайте высохнуть, сложите в специальный мешочек из ткани и уложите в морозильную камеру на 2 часа минимум. Когда камешки остынут, возьмите стакан для виски с широким дном, положите на дно 2-3 кубика и налейте напиток.

После применения ополосните камни для виски водой и положите в мешочек. Хранить их можно как в морозильной, так и холодильной камере.

Как выбрать камни для виски

За десять лет существования камней для виски возникла целая индустрия, поэтому важно знать, как отличить оригинальный продукт от подделки. Камни для виски изготавливаются только из стеатита. Их нарезают кубиками из каменной течения, поэтому они никогда не бывают идеально ровными. Также у них не бывает острых углов, сколов – они должны быть идеально закругленными, чтобы не поцарапать стекло стакана.

Некоторые производители изготавливают камни для виски из других материалов (сталь, нефрит, шунгит). Этот вариант не самый плохой, но стоит опасаться подделок. Обычно их делают из гранита, а этот материал совсем не подходит для охлаждения виски, поскольку сильно впитывает запахи, имеет ячеистую структуру и даже имеет повышенную радиоактивность.

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