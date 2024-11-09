Канализацию выкачивать не придется: раз в год бросайте в выгребную яму один продукт

Если вы живете в частном доме, вам больше не потребуется вызвать ассенизатора. Достаточно регулярно бросать в выгребную яму один чудо-продукт и скачивать не придется.

Выгребная яма часто становится настоящей головной болью для владельцев частных домов, ведь со временем на внутренней поверхности резервуара появляется налет, ухудшающий дренаж. Как результат, вода проходит плохо и приходится все чаще вызывать ассенизатор. Эксперты утверждают, что справиться с этой проблемой поможет сама природа. И вот как.

Найдите в любом лесу гриб чага, паразитирующего на поверхности дерева. Дело в том, что в нем живет еще один гриб – трехходерм. Именно он и поможет очистить канализацию без скачивания. Его следует просто "заселить" туда. Триходерма паразитирует на болезнетворных микроорганизмах, а потому будет чувствовать себя в септике "как дома".

В выгребной яме есть все условия для того, чтобы трехходерм прижился — влажность, тепло, органика. Гриб будет быстро перерабатывать отходы в жирную пленку. А первый эффект будет заметен уже через несколько дней. При этом он будет накопительным. На одну яму вам понадобится 3-4 таких гриба. Через несколько лет, говорят эксперты, чего сам разложится и исчезнет, поэтому о дополнительном мусоре не придется переживать.

Однако, обратите внимание, если вы чистите яму раз в полгода, то не бросайте туда слишком большие грибы, они могут забить насос ассениразора.

Читайте также: