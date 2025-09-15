ТСН в социальных сетях

Капните на салфетку — унитаз будет сиять даже в темноте: налет, ржавчина, мочевой камень сойдут сами

Этот способ идеально подходит для тех, кто хочет поддерживать чистоту в ванной, не прилагая никаких усилий. Попробовав его один раз, вы вряд ли вернетесь к изнурительной чистке.

Чем отчистить унитаз от известкового налета и ржавчины

Чем отчистить унитаз от известкового налета и ржавчины / © Фото из открытых источников

Вопрос чистоты в ванной комнате волнует любую хозяйку. Обычная борьба с налетом и отложениями на унитазе часто требует много усилий, времени и агрессивной химии. Однако существует простой и доступный способ, позволяющий вернуть сантехнике блеск без лишней мороки. Профессиональные клинеры поделились полезным лайфхаком, помогающим поддерживать унитаз в идеальной чистоте даже в самой сложной зоне — под ободком, где обычно накапливаются грязь, ржавчина и мочевой камень.

Как работает этот секретный метод чистки унитаза

Для этого потребуются только два простых средства:

  • обычные влажные салфетки или бумажные полотенца;

  • хорошо известная «Белизна» или любой другой отбеливатель.

Как почистить унитаз: пошаговая инструкция.

  • Наденьте резиновые перчатки, чтобы защитить свою кожу от воздействия химии.

  • Обильно смочите салфетки в отбеливателе, они должны быть влажными, но без избытка жидкости.

  • Разместите их на внутренней поверхности унитаза, особенно под ободком.

  • Оставьте на 15 минут, чтобы активные компоненты растворили отложение.

  • После отработки средства, уберите салфетки и смойте воду.

Результат вас приятно удивит: унитаз будет сиять чистотой, а все загрязнения исчезнут без всякого трения.

Почему стоит попробовать именно этот способ чистки унитаза

  • Метод прост и бюджетен;

  • не требует много времени и усилий;

  • эффективно дезинфицирует поверхность;

  • позволяет избежать неприятных запахов и вредных бактерий.

