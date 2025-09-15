Чем отчистить унитаз от известкового налета и ржавчины / © Фото из открытых источников

Вопрос чистоты в ванной комнате волнует любую хозяйку. Обычная борьба с налетом и отложениями на унитазе часто требует много усилий, времени и агрессивной химии. Однако существует простой и доступный способ, позволяющий вернуть сантехнике блеск без лишней мороки. Профессиональные клинеры поделились полезным лайфхаком, помогающим поддерживать унитаз в идеальной чистоте даже в самой сложной зоне — под ободком, где обычно накапливаются грязь, ржавчина и мочевой камень.

Как работает этот секретный метод чистки унитаза

Для этого потребуются только два простых средства:

обычные влажные салфетки или бумажные полотенца;

хорошо известная «Белизна» или любой другой отбеливатель.

Как почистить унитаз: пошаговая инструкция.

Наденьте резиновые перчатки, чтобы защитить свою кожу от воздействия химии.

Обильно смочите салфетки в отбеливателе, они должны быть влажными, но без избытка жидкости.

Разместите их на внутренней поверхности унитаза, особенно под ободком.

Оставьте на 15 минут, чтобы активные компоненты растворили отложение.

После отработки средства, уберите салфетки и смойте воду.

Результат вас приятно удивит: унитаз будет сиять чистотой, а все загрязнения исчезнут без всякого трения.

Почему стоит попробовать именно этот способ чистки унитаза