ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
13
Время на прочтение
2 мин

Капуста будет храниться до 9 месяцев в погребе и на балконе: пересыпьте головки вот этим

Белокочанная капуста — одна из главных овощных культур, которая зимой становится основой многих блюд. Но чтобы она не гнила, не сохла и не потеряла свой вкус до лета, важно знать правильные методы ее хранения.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как хранить капусту, чтобы долго лежала

Как хранить капусту, чтобы долго лежала / © Фото из открытых источников

Если следовать этим простым советам, кочаны капусты могут пролежать 8-9 месяцев, оставаясь свежими, сочными и вкусными.

Как подготовить капусту к хранению

  • Выбор правильных видов. Лучше всего сохраняются среднепоздние и поздние сорта. Они имеют плотные кочаны и толстые листья, поэтому долго не гниют и не сохнут.

  • Правильная уборка. Капусту срезают в сухую погоду, оставляя кочерыжку длиной 3-4 см. Нельзя брать поврежденные или потрескавшиеся головки.

  • Очистка. Снимите только наружные загрязненные листья, не обнажая кочан полностью, так как именно зеленые листья защищают его от пересыхания.

Какие оптимальные условия для хранения капусты в погребе

  • Температура от 0 до +2 °C.

  • Влажность: 90-95%.

  • Способ хранения: капусту подвешивают за кочерыжку вверх или выкладывают на деревянные полки в один слой. Можно пересыпать головки сухим песком или обернуть бумагой для дополнительной защиты.

Как хранить капусту на балконе

Если нет погреба, вполне реально хранить урожай и дома. Для этого подойдет застекленный балкон.

  • Используйте деревянный ящик или коробку, утеплите ее старым одеялом.

  • Кочаны можно завернуть в пищевую бумагу или газету во избежание пересыхания.

  • В сильные морозы ящик следует дополнительно накрывать пледом или старым пальто, чтобы овощ не перемерз.

Некоторые хозяйки присыпают кочаны древесной золой — это предотвращает появление гнили. Обмазка кочанов мелом также помогает сохранить их полезные свойства. Если головки капусты подвесить, они дольше остаются сочными и не касаются влажных поверхностей.

Дата публикации
Количество просмотров
13
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie