Капуста будет храниться до 9 месяцев в погребе и на балконе: пересыпьте головки вот этим

Если следовать этим простым советам, кочаны капусты могут пролежать 8-9 месяцев, оставаясь свежими, сочными и вкусными.

Как подготовить капусту к хранению

Выбор правильных видов. Лучше всего сохраняются среднепоздние и поздние сорта. Они имеют плотные кочаны и толстые листья, поэтому долго не гниют и не сохнут.

Правильная уборка. Капусту срезают в сухую погоду, оставляя кочерыжку длиной 3-4 см. Нельзя брать поврежденные или потрескавшиеся головки.

Очистка. Снимите только наружные загрязненные листья, не обнажая кочан полностью, так как именно зеленые листья защищают его от пересыхания.

Какие оптимальные условия для хранения капусты в погребе

Температура от 0 до +2 °C.

Влажность: 90-95%.

Способ хранения: капусту подвешивают за кочерыжку вверх или выкладывают на деревянные полки в один слой. Можно пересыпать головки сухим песком или обернуть бумагой для дополнительной защиты.

Как хранить капусту на балконе

Если нет погреба, вполне реально хранить урожай и дома. Для этого подойдет застекленный балкон.

Используйте деревянный ящик или коробку, утеплите ее старым одеялом.

Кочаны можно завернуть в пищевую бумагу или газету во избежание пересыхания.

В сильные морозы ящик следует дополнительно накрывать пледом или старым пальто, чтобы овощ не перемерз.

Некоторые хозяйки присыпают кочаны древесной золой — это предотвращает появление гнили. Обмазка кочанов мелом также помогает сохранить их полезные свойства. Если головки капусты подвесить, они дольше остаются сочными и не касаются влажных поверхностей.