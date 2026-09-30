Капуста не увянет до весны: как правильно хранить овощ

Капуста

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Белокочанная капуста может пролежать всю зиму, оставаясь хрустящей и сочной. Важно не только выбрать подходящий сорт, но и правильно подготовить ее к хранению. Значения имеют время уборки, состояние початков, температура и влажность в помещении.

Где и как лучше держать капусту зимой читайте в материале ТСН.ua.

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Какую капусту лучше оставлять на зиму

Для длительного хранения лучше всего подходят позднеспелые сорта белокочанной капусты, так как имеют плотные кочаны и лучше переносят длительное хранение. Ранние и сочные сорта не предназначены для длительного хранения, поэтому их лучше использовать первыми.

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Для зимних запасов следует выбирать початки:

плотные и жесткие;

без трещин;

без следов гнили или плесени;

без значительных механических повреждений;

без признаков болезней и вредителей.

Убирать капусту для длительного хранения желательно в сухую погоду. После уборки из початков убирают только поврежденные или подгнившие листья. В то же время, несколько сухих наружных листьев лучше оставить, потому что они будут защищать капусту от пересыхания и механических повреждений. Капусту перед хранением следует хорошо просушить.

Для длительного хранения капусты нужно прохладное, темное и хорошо вентилируемое помещение. Важно избегать резких перепадов температуры. Чрезмерное тепло будет способствовать увяданию и порче кочанов, а чрезмерная влажность — появлению гнили. Помещение также следует регулярно проветривать

Как хранить капусту в погребе

Погреб или подвал — один из самых удобных вариантов для длительного хранения капусты. Кочаны можно разложить на полках или стеллажах в один ряд. Важно, чтобы они не лежали вплотную друг к другу — между ними должен циркулировать воздух.

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Еще один способ — подвесить капусту за кочерыжку. Для этого оставляют более длинный кусок кочана вместе с корнем, если он есть. Кочаны подвешивают так, чтобы они не касались друг друга. Этот способ удобен тем, что каждый кочан хорошо проветривается, а при появлении гнили его легко заметить.

Как хранить капусту в ящиках

Капусту можно складывать в деревянные или пластиковые ящики: выкладывают одним или несколькими слоями, но не следует слишком плотно их утрамбовывать. Между овощами должно оставаться пространство для циркуляции воздуха.

Ящики лучше поставить на поддон или полку, а не непосредственно на бетонный или земляной пол. Это поможет оградить капусту от лишней влаги и холода.

Как хранить капусту в песке

Для хранения капусты можно использовать песок. Он должен быть чистым, без посторонних примесей, а емкость сухой.

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Кочаны выкладывают в ящик и пересыпают чистым сухим песком. Важно, чтобы среда не была влажной, потому что это повышает риск появления гнили.

Как хранить капусту в квартире.

Если погреба нет, сохранить небольшое количество капусты можно и в квартире. Лучшее место — утепленный балкон или лоджия, где зимой температура остается прохладной, но не опускается до опасного для овощей минуса.

Кочаны можно завернуть в бумагу и сложить в коробку или ящик. Не стоит использовать герметичные полиэтиленовые пакеты: внутри будет скапливаться конденсат, из-за чего капуста может быстро загнить.

Чего не стоит делать

Есть несколько ошибок, которые могут быстро испортить весь запас. Не стоит закладывать на хранение поврежденные кочаны; плотно заворачиваться в герметичный полиэтилен; складывать овощи мокрыми или держать у батарей и других источников тепла;

Особенно важно не оставлять подгнилый кочерыжку рядом со здоровыми — проблема может быстро распространиться на другие овощи.

Первые признаки порчи капусты — неприятный запах, мокрые пятна, потемнение листьев, скользкая поверхность или плесень. Такой котел нужно сразу отделить от других и не оставлять в общей таре.

Как сообщалось, мы писали о том, как правильно хранить морковь.

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