Капуста не увянет и не покроется плесенью до весны: как правильно хранить овощ

Капуста. / © Фото из открытых источников

Свежая капуста весной – это просто. Главное – правильно подготовить кочаны и создать для них комфортные условия хранения.

Как правильно хранить капусту

Для длительного хранения подходят позднеспелые сорта с плотными кочерыжками и целыми верхними листьями. Повреждённый кочан капусты может испортить и другие, которые будут храниться рядом.

Капусту не следует мыть перед закладкой на хранение, потому что влага ускорит порчу. Кроме того, следует оставить несколько наружных листьев, которые защитят кочан от пересыхания.

Как хранить капусту

Условия хранения

температура: от 0 до +2°C;

влажность: 85–95%, чтобы капуста не пересыхала, но и не загнивала.

Капусту следует хранить в местах, где нет резких перепадов температуры. Это может быть подвал, погреб или балкон.

Хранение в погребе или подвале:

в деревянных ящиках или на полках, выстланных бумагой или соломой;

завертывание в бумагу — каждый кочан отдельно, чтобы предотвратить контакт и распространение влаги или плесени.

Хранение на балконе:

в картонной коробке, обернутой мешковиной или старым одеялом, обернув каждый кочан бумагой.

Ошибки, из-за которых капуста быстро портится:

высокая температура — выше +4°C кочаны начинают увядать или прорастать.

высокая влажность – появляется плесень и гниль.

поврежденные кочаны в общем ящике - портятся первыми и "заражают" другие.

отсутствие вентиляции – конденсат и духота ускоряют порчу.

