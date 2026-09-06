Быстрый способ приготовления голубцов / © Pixabay

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Приготовление голубцов часто начинается с наиболее хлопотного этапа — нужно отварить целую головку капусты, дождаться, пока листья размякнут, а затем осторожно отделить их, не порвав. На это уходит немало времени, да и кухня после процедуры превращается в настоящий парник. Но есть гораздо более быстрый способ. Капустные листья можно размягчить в микроволновке примерно за 2 минуты, и для этого не нужно варить целую головку.

Как размягчить капусту через две минуты

Сначала снимите с головки верхние поврежденные листья и вырежьте кочерыжку. Затем положите капусту в пакет, подходящий для использования в микроволновке, или в соответствующую посуду с крышкой.

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Установите высокую мощность и прогрейте капусту около 2 минут. Точное время зависит от мощности печи и размера головки.

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После нагревания достаньте капусту осторожно — внутри накапливается горячий пар. Снимите размягченные верхние листья. Если внутренние остались жесткими, поверните головку в микроволновку еще на 30–60 секунд.

Есть и другой вариант: положить отдельные капустные листья на тарелку, накрыть их влажной бумажной салфеткой и прогреть около 1–2 минут. Листья станут эластичными и его будет легче заворачивать.

Почему этот способ удобнее варки

Главное преимущество такого метода — не нужно ждать, пока закипит большая кастрюля воды. Кроме того, листья не варятся длительное время, поэтому меньше риска, что они станут слишком мягкими и начнут рваться во время завертывания голубцов.

После прогревания толстую центральную жилку на листе все равно лучше аккуратно срезать или слегка отбить кухонным молотком. Тогда листок станет более ровным и его будет гораздо проще сложить вокруг начинки.

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Маленький секрет для вкусных голубцов

Не нужно пытаться сделать листья настолько мягкими, чтобы они буквально расползались в руках. Они должны стать эластичным, но оставаться целым. Именно тогда голубцы будут хорошо держать форму во время тушения.

Если капуста очень плотная или листья жесткие, двух минут может быть недостаточно. В этом случае лучше прогревать ее короткими интервалами, проверяя готовность после каждого.

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