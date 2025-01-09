Каре в стиле Old money — прическа для женщин, которые хотят иметь изысканный вид

Каре в стиле Old money — это элегантная и изысканная стрижка, которая приобретает популярность среди женщин в 2025 году. Этот стиль, известный также как "тихая роскошь", подчеркивает естественную красоту и безупречность волос, придавая образу аристократичности и сдержанного шика.

Особенности стрижки каре в стиле Old money

Стиль Old money или тихая роскошь – это стиль врожденного вкуса, элегантности и изысканности, но о ней не нужно говорить или делать что-нибудь на показ. Это выглядит само собой органично и естественно. И прическа просто дополняет этот образ.

Основной характеристикой этого каре является объемная укладка с прядями, направленными кнаружи от лица. Волосы должны быть здоровыми и ухоженными, чтобы обеспечить идеальную форму и упругость прически. Длина стрижки обычно достигает уровня выше плеч, а передние пряди выстригаются так, чтобы добавлять объем и текстуру. Челка опускается ниже скул, открывая лицо во время укладки.

Эта стрижка придает образу аристократического шарма, подчеркивая естественную красоту и утонченность.

Для достижения безупречного результата при укладке такого каре важен регулярный уход за волосами, включая питательные маски и увлажнение, обеспечит необходимый блеск и упругость, выбор правильных стайлинговых продуктов, которые помогут создать объем и зафиксировать пряди в нужном направлении.

Каре в стиле "Old Money"

Чем отличается каре в стиле Old money и боб-каре в таком стиле