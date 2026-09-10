"Карп" или "короп": как на самом деле правильно называть эту рыбу на украинском языке

Как говорить на украинском правильно / © Фото из открытых источников

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«Карп» или «короп» — казалось бы, разница только в одной гласной букве. Однако именно из-за таких слов часто возникают сомнения, когда хочется говорить и писать правильно. Языковеды рассказали, какое название считать нормативным и откуда взялось слово «карп».

Правильно говорить на украинском — «короп»

В современном украинском литературном языке нормативным названием этой пресноводной рыбы является слово «короп». Именно эта лексема зафиксирована в украинских словарях: «короп — прісноводна, переважно ставкова, костиста риба родини коропових».

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Поэтому правильно говорить и писать:

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«ловити коропа»;

«смажений короп»;

«великий короп»;

«короп у сметані»;

«розводити коропів»;

«коропове господарство».

Именно форму «короп» используют и в справочниках пресноводных рыб Украины.

А откуда взялся «карп»

Вариант «карп» не возник случайно. Слово имеет родственные формы в других славянских и европейских языках. Этимологические словари связывают украинский «короп» с древней формой «korpъ», которая имеет соответствия в других языках. В то же время форма «карп» также имеет давнее происхождение и зафиксирована в отдельных языковых традициях и диалектном употреблении.

Поэтому называть «карп» просто придуманным словом было бы неправильно. Оно существует, но для названия этой рыбы следует выбирать слово «короп».

Как не ошибиться в падежах

Если в именительном падеже имеем «короп», то в предложении слово меняется так: «немає коропа», «спіймали коропа», «милувалися коропом», «говорили про коропа». Во множественном числе — «коропи», родительный падеж — «коропів».

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