Карпатская мольфарка сделала предсказание о зиме в Украине: чего ожидать

Зима в Украине

Карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски сделала предсказание о том, какой будет зима 2025-2026 годов в Украине. Она отметила, что будет сложно, однако не апокалиптически.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-каналу «Мой мир».

«С каждой следующей зимой будет труднее и труднее, но не надо пугаться. Полностью трудно — так не будет. Не стоит переживать. Я подчеркиваю — такой зимы, как в фильмах, что просто конец света — такого не будет», — сказала мольфарка.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.