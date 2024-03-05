Картофель фри будет вкуснее, чем в "Макдональдсе": просто нарежьте овощ и добавьте один ингредиент

Картофель фри — одно из самых любимых блюд как взрослых, так и детей. Его можно заказать в ресторане быстрого питания, но лучше попробовать приготовить самостоятельно. Тем более, что благодаря одному секрету она получится вкуснее, чем в "Макдональдсе".

С первого взгляда может показаться, что картофель фри — довольно простое блюдо, которое можно без проблем приготовить. Нарезаете овощи на кусочки и жарите в масле. Однако все не так просто, как ккажется. Картофель фри, который подают, например, в "Макдональдсе", имеет совсем другой вкус.

Но существует один очень простой прием, который поможет вам в домашних условиях приготовить еще более вкусный картофель фри. Блюдо получится достаточно хрустящим. Надо взять всего один ингредиент, рассказывают в Pysznosci.pl.

Много лет в Сети распространялся миф, что в ресторанах быстрого питания картофель фри готовят из мякоти овоща, поэтому она и получается столь мягкой внутри и хрустящей снаружи. Однако секрет идеальной хрусткости заключается в правильном приготовлении.

Конечно, в значительной степени на вкус блюда оказывают влияние сложные технологические процессы и специальное оборудование. Однако вам не нужно организовывать все это дома. Просто возьмите кукурузный крахмал — и результат вас приятно удивит.

Прежде всего нужно тонко нарезать овощ ломтиками. Если сделать это слишком толсто, блюдо не получится таким вкусным. После этого окуните будущий картофель фри в холодную воду со спиртовым уксусом (пропорция 1:10) на полчаса. Это вымачивание поможет избавиться от лишнего крахмала.

После процедуры выложите ломтики на бумажное полотенце и тщательно обсушите. Далее покройте тонким слоем кукурузного крахмала (на 1 кг картофеля понадобится примерно 1 ст. л.). Теперь овощ готов к жарке на разогретом масле.

Помните, не стоит бросать в кастрюлю много картофеля фри одновременно, ведь это снизит температуру растительного масла и картофель начнет вариться, а не жариться.

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