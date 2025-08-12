Картофель не будет гнить и не будет прорастать до самой весны: просто положите на клубни вот это

Как хранить картофель, чтобы не гнил / © Unsplash

Полынь. Один из самых древних способов — перекладывать картофель сухими стеблями горькой полыни. Об этом пишет ресурс gordonua.com. На пять частей картофеля нужно взять примерно одну часть полыни. Это растение обладает естественными антисептическими свойствами и отпугивает вредителей.

Осиновые ветви. Еще один эффективный метод — чередовать слои картофеля с тонкими ветвями осины. Они помогают сохранить правильную вентиляцию и снижают риск образования гнили.

Мята против преждевременного прорастания. Свежие или подсушенные стебли мяты можно уложить между слоями картофеля. Ее аромат и природные эфирные масла замедляют процесс прорастания клубней.