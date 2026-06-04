Картофель не будет прорастать до шести месяцев, если хранить его в этом месте

Картофель / © pexels.com

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Многие хранят картофель в пакетах или оставляют его на кухне, однако именно из-за неправильных условий клубни часто начинают прорастать задолго до того, как их успевают использовать. Специалисты говорят, что избежать этого можно благодаря правильному выбору места для хранения.

Об этом сообщило издание Express.

Среди рекомендаций по хранению картофеля фигурирует не только прохладная кладовая, но и холодильник. По данным Агентства по пищевым стандартам, низкая температура помогает дольше сохранять овощ свежим. Сейчас на некоторых упаковках даже можно увидеть специальную маркировку, которая указывает, что картофель разрешено держать в холодильнике после покупки.

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В то же время важно соблюдать несколько правил. Прежде всего картофель советуют вынимать из полиэтиленовых пакетов, в которых он продается. Для хранения больше подходят бумажные пакеты, корзины или тканевые мешки, которые обеспечивают циркуляцию воздуха. Также клубни должны оставаться сухими, ведь избыток влаги может ускорить порчу и появление ростков.

Если картофель хранится в холодильнике, его рекомендуют размещать отдельно от овощей и фруктов, которые содержат много влаги. Некоторые потребители используют для этого отдельные ящики для овощей, выстилая их бумажными полотенцами для поглощения конденсата.

Альтернативой холодильнику может стать темная кладовка или кухонный шкаф. Главное условие — температура должна оставаться ниже 10 градусов. Кроме того, картофель не стоит держать рядом с плитой, батареями или другими источниками тепла.

Эксперты также напоминают, что свет способствует прорастанию клубней, поэтому для хранения лучше выбирать темные места. Не рекомендуется класть картофель рядом с луком, поскольку он выделяет этилен, который может влиять на другие овощи и ускорять их созревание.

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Срок хранения картофеля можно увеличить до шести месяцев благодаря предварительной подготовке клубней. Для этого советуют выбирать только неповрежденный картофель без признаков гнили или прорастания. Землю нужно осторожно убрать щеткой, но не мыть овощи водой.

После этого картофель следует разложить в один слой на темной поверхности так, чтобы клубни не касались друг друга, и оставить на две недели. Далее его необходимо перенести в прохладное, сухое и хорошо проветриваемое место. Во время хранения запасы рекомендуют периодически просматривать и убирать клубни, которые начали портиться или прорастать.

Напомним, ранее мы сообщали, где нельзя хранить яйца в холодильнике. Главное правило — они должны находиться в прохладном сухом месте, где нет колебаний температуры.

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