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Картофель пролежит до весны и не сгниет: правила хранения
На то, как долго будет храниться картофель, влияют температура, свет, влажность, вентиляция и даже то, что лежит рядом.
Картофель может храниться шесть месяцев или даже дольше, если правильно его приготовить и хранить в прохладном, темном, сухом и хорошо проветриваемом месте.
Об этом пишет BBC Good Food.
Оптимальная температура хранения картофеля составляет от 4 до 10 °C и относительной влажности воздуха 80-95%. Впрочем, правильная температура и влажность только одно из условий хранения.
Не пренебрегайте темнотой: даже небольшое количество света может привести к тому, что картофель покроется зелеными пятнами или начнет прорастать. Зеленый картофель содержит соланин — ядовитый гликоалкалоид. И хотя его концентрация вряд ли будет настолько значительна, чтобы вас отравить, такой картофель лучше не употреблять.
Еще один важный момент — не храните картофель вместе с овощами или фруктами, выделяющими этилен, например, лук, яблоки, авокадо, бананы, перец и помидоры. Они ускоряют порчу клубней.
Раньше мы писали о простом способе, который поможет предотвратить прорастание и гниение клубней. Больше полезных советов читайте в новости.