Картофель разного цвета, желтый, белый, красный — какой вкуснее, а какой лучше сохраняется

Чем отличается картофель разного цвета, какой более полезен, а какой лучше сохраняется

В мире существует до 200 видов дикого картофеля и более 4000 сортов, созданных с помощью селекции. Картофель бывает разного цвета – белый, розовый (красный), желтый, синий (фиолетовый). Некоторые считают, что картофель желтого цвета — самый вкусный, а красный — самый полезный. Но это не совсем так – каждый из этих видов картофеля имеет свои ценные свойства и качества как вкусовые, так и пищевые.

Чем отличается картофель разного цвета

В картофеле с белой мякотью наибольшее содержание крахмала, в сортах с желтой мякотью – повышенное содержание каротина (витамин А), а в красном картофеле повышенное содержание антоцианов. Нередко спрашивают, правда ли, что картофель красных сортов полезнее. По мнению ученых, антоциан, содержащийся в красном картофеле, действительно положительно влияет на здоровье человека. Но свой эффект он имеет только в сыром виде. То есть вареный или жареный картофель красного оттенка не полезнее, чем его белый собрат. Чтобы получить антиоксидантный эффект, следует отжимать и пить свежий картофельный сок.

Какой цвет картофель лучше варить, а какой жарить

В картофеле белого и желтого цвета содержится больше крахмала. Картофель с белой кожурой хорошо подходит для пюре или запеканки.

В желтом картофеле много каротина, она слаще по вкусу, быстро варится, рассыпается. Она довольно аппетитно смотрится на столе и позволяет приготовить вкуснейшее пюре без комочков.

В красном или розовом картофеле много антиоксиданта антоциана. Такие сорта хорошо сохраняют форму при термообработке. Они не развариваются из-за того, что у них меньше крахмала по сравнению с клубнями с желтой кожурой. Такой картофель хорошо подходит для приготовления овощных салатов, жарки или приготовления картофеля фри.

Есть и другие виды картофеля, имеющие другой цвет. Например, фиолетовый вариант содержит множество фенольных кислот и антоцианов.

Какого цвета картофель сохраняется лучше

Хранение картофеля не зависит от цвета кожуры. Лучше всего хранится картофель с плотной кожурой среднего и позднего сроков созревания – его сохранность составляет более 95%.

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