Картофель разного цвета

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В мире существует до 200 видов дикого картофеля и более 4000 сортов, созданных с помощью селекции. Картофель бывает разного цвета — белый, розовый (красный), желтый, синий (фиолетовый). Некоторые считают, что картофель желтого цвета — самый вкусный, а красный — самый полезный. Но это не совсем так — каждый из этих видов картофеля имеет свои ценные свойства и качества — как вкусовые, так и пищевые.

Чем отличается картофель разного цвета

В картофеле с белой мякотью наибольшее содержание крахмала, в сортах с желтой мякотью — повышенное содержание каротина (витамин А), а в красном картофеле мякоть имеет повышенное содержание антоцианов. Нередко спрашивают, правда ли, что картофель красных сортов полезнее. По мнению ученых, содержащийся в ней антоциан действительно положительно влияет на здоровье человека. Но свой эффект она имеет только в сыром виде. То есть вареный или жареный картофель красного оттенка не полезнее, чем его белый собрат. Чтобы получить антиоксидантный эффект, нужно выжимать и пить свежий картофельный сок.

Какого цвета картошку лучше варить, а какого жарить

В картофеле белого и желтого цветов содержится больше крахмала. Картофель с белой кожурой хорошо подходит для пюре или запеканки.

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В желтом картофеле много каротина, она слаще по вкусу, быстро варится, рассыпается. Она довольно аппетитна на вид на столе и позволяет приготовить вкуснейшее пюре без комочков.

В красном или розовом картофеле много антиоксиданта антоциана. Такие сорта хорошо сохраняют форму при термообработке. Они не развариваются из-за того, что в них меньше крахмала по сравнению с клубнями с желтой кожурой. Такой картофель хорошо подходит для приготовления овощных салатов, жарки или приготовления картофеля фри.

Есть и другие виды картофеля, имеющие другой цвет. Например, фиолетовый вариант содержит много фенольных кислот и антоцианов.

Какого цвета картофель сохраняется лучше

Хранение картофеля не зависит от цвета кожуры. Лучше всего хранится картофель с плотной шкуркой среднего и позднего сроков созревания — ее сохранность составляет более 95%.