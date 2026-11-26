Как приготовить нежное пюре

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Картофельное пюре часто теряет свою нежность после охлаждения: становится плотным, суховатым и уже не столь аппетитным, как сразу после приготовления. Однако есть интересный кулинарный трюк, используемый для получения более однородной текстуры. Во время варки картофеля предлагают добавить немного крахмала. Чтобы гарнир оставался мягким и после хранения, важно правильно размять картофель и сохранить часть отвара.

Что добавить в воду во время варки картофеля

Секретный ингредиент — картофельный крахмал. Его небольшое количество можно предварительно размешать в холодной воде, а затем добавить в кастрюлю во время варки.

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Крахмал помогает сделать жидкость более густой, а картофельный отвар после варки сохраняет часть крахмала из клубней. Именно его можно использовать для регулировки консистенции готового блюда.

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Как приготовить нежное картофельное пюре.

Для гарнира понадобятся:

картофель — 1 кг;

картофельный крахмал — небольшое количество;

сливочное масло — 60-80 г;

теплое молоко — 100–150 мл;

соль — по вкусу.

Очистите картофель, нарежьте примерно одинаковыми кусками и залейте водой. Добавьте соль и варите до полной мягкости. Небольшое количество крахмала предварительно размешайте в холодной воде без комочков и добавьте в кастрюлю в конце варки.

Когда картофель станет мягким, слейте отвар в отдельный сосуд, оставив немного для дальнейшего приготовления. Горячий картофель разомните толкушкой или прессом. Добавьте сливочное масло, затем постепенно вливайте теплое молоко. Если пюре получилось слишком густым, добавьте немного сохранённого отвара.

Не используйте блендер: из-за интенсивного разрушения картофельного крахмала пюре может стать липким и тягучим.

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Как сохранить пюре нежным до следующего дня

После охлаждения картофельное пюре естественно уплотняется. Чтобы вернуть ему кремовую консистенцию, при разогреве добавьте немного теплого молока или сливок и подогрейте на небольшом огне. Готовое пюре храните в закрытом контейнере в холодильнике. Так оно не будет подсыхать и не будет впитывать посторонние запахи.

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