Картофельное пюре будет нежным и кремовым на следующий день: вот что нужно добавить во время варки
Такой простой кулинарный трюк поможет приготовить идеальное пюре, которое не утратит своего вкуса даже после хранения.
Многие хозяйки сталкиваются с проблемой: только что приготовленное картофельное пюре получается воздушным и нежным, но уже через несколько часов или на следующий день становится сухим, плотным и теряет свой вкус и аромат. Опытные повара утверждают, что секрет кроется в том, что добавляется еще во время варки картофеля. Существует простой ингредиент, помогающий сохранить кремовую текстуру даже после охлаждения.
Что нужно добавить в воду во время варки картофеля
Профессиональные повара советуют добавлять в воду во время варки немного картофельного крахмала. Секрет в том, что:
крахмал создает природную кремовую основу прямо во время варки;
картофель не теряет влагу после приготовления;
его текстура становится более шелковистой и однородной;
пюре остается нежным даже после повторного разогрева.
Некоторые хозяйки также добавляют в воду небольшое количество кукурузного крахмала, чтобы усилить кремовую текстуру блюда.
Как правильно приготовить идеальное пюре
Картофель нужно нарезать ровными кусками, чтобы он хорошо проварился. Затем ее заливают водой, добавляют соль и варят до полной мягкости.
Важные советы:
не стоит сливать всю воду полностью — оставить немного крахмалистого отвара;
не следует использовать блендер во избежание клейкой текстуры;
картофель лучше толочь толокушкой или прессом;
необходимо постепенно вводить отвар для требуемой консистенции.
Именно крахмалистый отвар и дополнительно добавленный крахмал в процессе варки формируют стабильную кремовую текстуру картофельного пюре.