Как приготовить идеальное картофельное пюре

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой: только что приготовленное картофельное пюре получается воздушным и нежным, но уже через несколько часов или на следующий день становится сухим, плотным и теряет свой вкус и аромат. Опытные повара утверждают, что секрет кроется в том, что добавляется еще во время варки картофеля. Существует простой ингредиент, помогающий сохранить кремовую текстуру даже после охлаждения.

Что нужно добавить в воду во время варки картофеля

Профессиональные повара советуют добавлять в воду во время варки немного картофельного крахмала. Секрет в том, что:

крахмал создает природную кремовую основу прямо во время варки;

картофель не теряет влагу после приготовления;

его текстура становится более шелковистой и однородной;

пюре остается нежным даже после повторного разогрева.

Некоторые хозяйки также добавляют в воду небольшое количество кукурузного крахмала, чтобы усилить кремовую текстуру блюда.

Как правильно приготовить идеальное пюре

Картофель нужно нарезать ровными кусками, чтобы он хорошо проварился. Затем ее заливают водой, добавляют соль и варят до полной мягкости.

Важные советы:

не стоит сливать всю воду полностью — оставить немного крахмалистого отвара;

не следует использовать блендер во избежание клейкой текстуры;

картофель лучше толочь толокушкой или прессом;

необходимо постепенно вводить отвар для требуемой консистенции.

Именно крахмалистый отвар и дополнительно добавленный крахмал в процессе варки формируют стабильную кремовую текстуру картофельного пюре.

