Картофельное пюре будет нежным и кремовым на следующий день: вот что нужно добавить во время варки

Такой простой кулинарный трюк поможет приготовить идеальное пюре, которое не утратит своего вкуса даже после хранения.

Как приготовить идеальное картофельное пюре.

Как приготовить идеальное картофельное пюре

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой: только что приготовленное картофельное пюре получается воздушным и нежным, но уже через несколько часов или на следующий день становится сухим, плотным и теряет свой вкус и аромат. Опытные повара утверждают, что секрет кроется в том, что добавляется еще во время варки картофеля. Существует простой ингредиент, помогающий сохранить кремовую текстуру даже после охлаждения.

Что нужно добавить в воду во время варки картофеля

Профессиональные повара советуют добавлять в воду во время варки немного картофельного крахмала. Секрет в том, что:

  • крахмал создает природную кремовую основу прямо во время варки;

  • картофель не теряет влагу после приготовления;

  • его текстура становится более шелковистой и однородной;

  • пюре остается нежным даже после повторного разогрева.

Некоторые хозяйки также добавляют в воду небольшое количество кукурузного крахмала, чтобы усилить кремовую текстуру блюда.

Как правильно приготовить идеальное пюре

Картофель нужно нарезать ровными кусками, чтобы он хорошо проварился. Затем ее заливают водой, добавляют соль и варят до полной мягкости.

Важные советы:

  • не стоит сливать всю воду полностью — оставить немного крахмалистого отвара;

  • не следует использовать блендер во избежание клейкой текстуры;

  • картофель лучше толочь толокушкой или прессом;

  • необходимо постепенно вводить отвар для требуемой консистенции.

Именно крахмалистый отвар и дополнительно добавленный крахмал в процессе варки формируют стабильную кремовую текстуру картофельного пюре.

