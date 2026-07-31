"Картопля в мундирі" — это неправильно: как красиво сказать на украинском

Как говорить на украинском правильно / © www.freepik.com/free-photo

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Многие украинцы говорят «картопля в мундирі», даже не задумываясь, что это выражение является буквальным переводом с русского языка. Хотя фраза давно стала привычной в быту, в украинском языке есть собственные природные соответствия, которые звучат гораздо точнее и благозвучнее. Языковеды отмечают: использование удельных украинских слов помогает не только говорить грамотно, но и сохранять языковые традиции.

Почему выражение «картопля в мундирі» считают неудачным

Слово «мундир» означает военную или служебную форменную одежду. К картофелю оно не имеет никакого отношения. Такое выражение появилось как калька из русского «картошка в мундире», которая со временем прижилась и в украинской речи.

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Однако украинский язык имеет свои названия для этого блюда, поэтому потребности использовать калькированный вариант нет.

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Как правильно называть такой картофель

Нормативными считаются следующие варианты:

«картопля в лушпинні»;

«картопля, зварена в лушпинні»;

«картопля, варена в лушпинні»;

«нечищена варена картопля».

Именно эти формы отвечают современным нормам украинского литературного языка.

Почему стоит говорить «в лушпинні»

Слово «лушпиння» означает природную оболочку овощей, фруктов или семян. Именно поэтому этот вариант наиболее точно описывает способ приготовления блюда.

Когда картофель варят, не очищая от кожуры, он фактически остается в собственной шелухе, а не в «мундире».

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Почему важно использовать удельные украинские слова

Каждое такое слово помогает сохранять богатство украинского языка. Многие кальки закрепились только из-за длительного влияния другого языка, хотя украинский имеет собственные, точные и красивые соответствия.

Поэтому в следующий раз, когда будете готовить это простое и любимое блюдо, стоит сказать «картопля в лушпинні». Именно такая формулировка соответствует нормам современного украинского языка и звучит естественно.

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