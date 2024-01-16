Каша для собак: советы специалистов, какими крупами лучше всего кормить животных

Какие каши можно давать собакам, а какие нельзя

Чтобы питомец был бодрым и здоровым, собаке нужно давать каши, которые являются источником клетчатки и углеводов, микроэлементов и витаминов.

Как утверждают специалисты, в зависимости от породы каши должны составлять 25-40% рациона животного.

Какие каши можно давать собакам

Прежде гречневую кашу, она богата микроэлементами — магнием, железом, кальцием, калием, содержит белки, витамины группы «В» и «Е». Благодаря этому гречневая каша оказывает положительное влияние на нервную, кровеносную системы, способствует укреплению костей и позволяет убрать лишний вес.

Рисовая каша содержит много витамина "В" и микроэлементов — цинк, железо, калий, магний, кальций. Рисовая каша нормализует работу сердца, положительно влияет на нервную и мочеполовую системы, укрепляет сосуды, кости. Однако, равно как и у людей, у некоторых собак рис может вызвать запоры.

Именно гречневая и рисовая каши должны быть основными в рационе собаки, их можно смешивать в пропорции 50 на 50 и давать в одно кормление. Многие заводчики кормят своих питомцев рисовой и гречневой кашей, добавляя к ним мясо и овощи.

Геркулес можно давать собакам, но не всем и редко. Дело в том, что растительные белки, которые могут вызвать аллергическую реакцию и привести к расстройству желудка. Лучше готовить для собаки овсяную крупу. Она содержит жиры и аминокислоты, а также большое количество полезных белков. Хотя многие заводчики кормят своих питомцев преимущественно геркулесом, поэтому здесь следует проверить реакцию организма на овсянку, если начнется аллергия или другие проблемы со здоровьем, то геркулес нужно исключить из рациона.

Какими кашами нельзя кормить собаку

Специалисты не рекомендуют давать такие каши собакам:

Кукурузную кашу, она почти не усваивается организмом. Более того, кукурузная каша может привести к непроходимости кишечника и вызвать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Такая каша может стать причиной аллергии.

Перловая каша содержит большое количество белка и клетчатки, поэтому тоже может вызвать аллергию. Перловка плохо усваивается и часто приводит к поносу.

Пшенную кашу собака тяжело переваривает, от пшена у собак может произойти заворот желудка. Поэтому не следует добавлять ее в рацион, даже в небольших количествах.

Бобовые культуры не перевариваются и приводят к сильному газообразованию и запоров, поэтому каши из бобовых культур недопустимы в рационе животных.

Манная крупа является наименее полезной кашей. Она легко переваривается, поэтому незаменима для кормления животных с заболеваниями желудка, а так же щенков. Ее еще называют "бесполезной" кашей из-за большого количества углеводов и наименьшее количество полезных веществ. Но просто так, многое ее давать не стоит, особенно животным с лишним весом.

Эксперты не рекомендуют давать крупы быстрого приготовления. Предварительная обработка снижает содержание в их составе витаминов, минералов и пищевых волокон.

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