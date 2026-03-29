Морские млекопитающие поддержали самку кашалота во время рождения малыша Фото иллюстративное / © Associated Press

В Карибском бассейне исследователи стали свидетелями редкого явления, когда во время родов самки кашалота другие представители группы помогали новорожденному дышать. Они поднимали его над водой.

Об этом говорится в материале Science.

Как говорится в сообщении ученых, у побережья Доминики они наблюдали необычное поведение группы из 11 кашалотов. Животные собирались рядом на поверхности, время от времени застывали и ныряли неглубоко. Через час вода поблизости начала краснеть, и исследователи сначала опасались приступа акулы. Но на поверхность вынырнул совсем маленький, 12-й кашалот — новорожденный детеныш, который «поддерживали» другие члены группы.

Многие социальные животные, такие как львы или шимпанзе, во время родов стремятся остаться наедине, чтобы защитить малышей от агрессии самцов. Однако открытие кашалотов демонстрирует коллективный подход к рождению потомства.

«Это не походило на работу акушерок или доул для людей, но помощь и поддержка были очевидны и для матери, и для детеныша», — рассказал соавтор исследования Алаа Маалуф.

Из кого состояла группа поддержки самки

Интересно, что около половины участвовавших в помощи кашалотов не были родственниками матери. Это свидетельствует о социальном взаимодействии, которое выходит за пределы генетического интереса.

Морской биолог Дэвид Грубер отмечает, что большинство китов рожают наедине. Мать обычно сама поднимает детеныша на поверхность для дыхания. Но для кашалотов роды — коллективный процесс, где каждый член группы может приобщиться.

Ученые задокументировали произошедшее с помощью беспилотников, акустических регистраторов и фотосъемки с лодок. Морской биолог Шейн Геро идентифицировал и собрал их генеалогические данные.

Активнее всего помогали новорожденному мать Раундер, ее сестра Аврора и молодая самка Ариэль, которая не была родственницей. Бабушка Леди Оракл также участвовала в процессе, а единственный самец Алан присоединился к группе, хотя обычно самцы кашалотов отделяются от социальных единиц.

Во время рождения детеныша почти всегда двое взрослых кашалотов одновременно поддерживали его.

«Это уникальное наблюдение показывает, как социальное и культурное поведение китов накладывается на врожденные инстинкты», — говорит морская биология Филлипа Брейкс.

Ученые продолжают изучать взаимодействие кашалотов и других морских млекопитающих во время родов. Алаа Маалуф добавил, что для людей это тоже урок: в сложные моменты важно держаться вместе и помогать друг другу.

