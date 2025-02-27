Кастрюли будут безупречно чистыми, даже не придется мыть: вот что нужно сделать

Как же хочется, чтобы вся посуда на кухне была чистой и блестящей, словно только что из магазина! Однако после использования она покрывается жирным налетом, появляется нагар, который достаточно сложно отчистить. Впрочем, есть простое средство для мытья кастрюль, сковородок и крышек, которым пользовались еще наши бабушки. Такой продукт есть на каждой кухне, к тому же он стоит копейки, а эффект от его использования не хуже, чем после дорогих моющих гелей.

Чем отмыть кастрюли и крышки до блеска, чтобы сияли, как из магазина

Необходимо взять обычную пищевую соду, которая поможет избавиться от самой въевшейся грязи с кастрюль и сковородок. И самое главное — вам не придется отчищать грязь своими руками, с этим на отлично справится содовый раствор.

Вам понадобится один большой тазик или ведро — емкость должна быть такой, чтобы поместились туда кастрюли, сковородки и крышки. Надо взять 200 г соды и развести в небольшом количестве теплой воды, чтобы продукт полностью растворился. Затем содовый раствор необходимо перелить в ведро или тазик, добавить горячую воду, чтобы она покрывала всю посуду.

Поместите в раствор все грязные кастрюли, сковородки и крышки и оставьте на несколько часов. Лучше оставить посуду на ночь, особенно если нужно избавиться от старой грязи. Мыть или чистить посуду не нужно — сода все сделает за вас. Утром достаньте кастрюли из раствора и промойте теплой проточной водой. После такой ванны вся посуда будет сиять чистотой, как новая.

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