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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
477
Время на прочтение
1 мин

Категорически нельзя добавлять в котлет: кулинары рассказали об одном продукте, который портит все

Сочные домашние котлеты — это классика обеденного стола, которую умеют готовить многие. Чтобы блюдо получилось нежным и ароматным, опытные кулинары советуют смешивать мясной фарш с луком, специями, размоченным хлебом и даже натертыми овощами. Однако существует один ингредиент, который вместо улучшения вкуса может испортить все блюдо.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Что нельзя добавлять в котлеты

Что нельзя добавлять в котлеты / © pixabay.com

Само добавление яиц может негативно повлиять на фарш для котлет и нарушить его текстуру, ведь почти все их содержимое — жидкость, которая разжижает массу и делает котлеты менее плотными и сочными.

В котлетный фарш вполне уместно добавлять только желток — он не только улучшает вкус блюда, но и придает ему привлекательный золотистый оттенок.

Яйца в котлетах легко заменить — например, мелкими или средними овсяными хлопьями. Их достаточно залить горячей водой и дать постоять около 10 минут, чтобы они разбухли. Такой ингредиент хорошо удерживает форму фарша, не давая котлетам распадаться.

В качестве альтернативы также отлично подойдут панировочные сухари — они выполняют аналогичную функцию.

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Дата публикации
Количество просмотров
477
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