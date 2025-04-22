Категорически нельзя добавлять в котлет: кулинары рассказали об одном продукте, который портит все

Что нельзя добавлять в котлеты / © pixabay.com

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Само добавление яиц может негативно повлиять на фарш для котлет и нарушить его текстуру, ведь почти все их содержимое — жидкость, которая разжижает массу и делает котлеты менее плотными и сочными.

В котлетный фарш вполне уместно добавлять только желток — он не только улучшает вкус блюда, но и придает ему привлекательный золотистый оттенок.

Яйца в котлетах легко заменить — например, мелкими или средними овсяными хлопьями. Их достаточно залить горячей водой и дать постоять около 10 минут, чтобы они разбухли. Такой ингредиент хорошо удерживает форму фарша, не давая котлетам распадаться.

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В качестве альтернативы также отлично подойдут панировочные сухари — они выполняют аналогичную функцию.