Казацкие фамилии с юмористическим оттенком: такой колорит есть только в Украине

Подборка шутливых украинских фамилий, которые есть только в Украине

Богатая героическими событиями, живыми легендами история Украины запечатлелась и в ряде украинских фамилий. Фамилии содержат сведения, относительно места обитания ее носителей, их рода занятий, внешности, нравов и прочее.

Фамилии появились относительно недавно, поначалу человек имел только имя. Поэтому в летописях упоминается княгиня Ольга, князь Олег, Игорь, Святослав. Кое-кто в прославление своих добродетелей имел дополнительное имя, как известные Владимир Великий, Ярослав Мудрый.

Фамилии как официальные названия появляются в украинских документах знати в XIV – XV вв. Их появление было обусловлено необходимостью купли и продажи имущества, передачи его по наследству. Таким образом появились наследственные родовые фамилии

Если вам приходилось встречаться с человеком по фамилии, например, Нагнибеда или Перебыйнис, знайте – предки такого человека были казаками. Такие колоритные фамилии с юмористическим оттенком возникли в Запорожской Сечи. Запорожцы подхватили давнюю украинскую традицию, известную еще из фольклорных источников.

Если у вас одна из таких юмористических фамилий, знайте ваши предки были казаками:

Нагнибеда,

Перебыйнис,

Майборода,

Тягнирядно,

Неижборщ,

Грызыдуб,

Затулывитер,

Вырвыкишка,

Несвятыпаска,

Завалыпич,

Гуляйдень.

В других языках аналогов таких наименований нет. Это особенность украинской системы личных названий. В вышеперечисленных фамилиях сразу можно заметить украинский след, звучат они интересно и вызывают добрую улыбку.

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