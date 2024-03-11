Казацкие фамилии с юмористическим оттенком: такой колорит есть только в Украине

Подборка шутливых украинских фамилий, которые есть только в Украине
Богатая героическими событиями, живыми легендами история Украины запечатлелась и в ряде украинских фамилий. Фамилии содержат сведения, относительно места обитания ее носителей, их рода занятий, внешности, нравов и прочее.
Фамилии появились относительно недавно, поначалу человек имел только имя. Поэтому в летописях упоминается княгиня Ольга, князь Олег, Игорь, Святослав. Кое-кто в прославление своих добродетелей имел дополнительное имя, как известные Владимир Великий, Ярослав Мудрый.
Фамилии как официальные названия появляются в украинских документах знати в XIV – XV вв. Их появление было обусловлено необходимостью купли и продажи имущества, передачи его по наследству. Таким образом появились наследственные родовые фамилии
Если вам приходилось встречаться с человеком по фамилии, например, Нагнибеда или Перебыйнис, знайте – предки такого человека были казаками. Такие колоритные фамилии с юмористическим оттенком возникли в Запорожской Сечи. Запорожцы подхватили давнюю украинскую традицию, известную еще из фольклорных источников.
Если у вас одна из таких юмористических фамилий, знайте ваши предки были казаками:
- Нагнибеда,
- Перебыйнис,
- Майборода,
- Тягнирядно,
- Неижборщ,
- Грызыдуб,
- Затулывитер,
- Вырвыкишка,
- Несвятыпаска,
- Завалыпич,
- Гуляйдень.
В других языках аналогов таких наименований нет. Это особенность украинской системы личных названий. В вышеперечисленных фамилиях сразу можно заметить украинский след, звучат они интересно и вызывают добрую улыбку.
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