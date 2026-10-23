Казацкие имена для мальчиков и девочек: как называли детей во времена Запорожской Сичи

Подборка интересных казацких имен / © Freepik

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Период Запорожской Сичи — одна из самых ярких страниц в истории Украины. Это время воинской доблести, храбрости и силы. Поэтому к выбору имен для детей в тот период подходили с особой тщательностью.

В семьях казацкой старшины, гетманов и рядового казачества звучали имена, в которых сочетались христианская традиция, античное наследие и древние украинские корни.

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Мужские казацкие имена: как можно назвать сына

Казаки отдавали предпочтение именам, олицетворявшим мужество, твердость характера, защиту и свободу. Благодаря казацкой традиции многие христианские имена приобрели аутентичное украинское звучание.

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1. Богдан — «данный Богом»

Происхождение и значение: славянское имя, ставшее родовым для украинского казачества благодаря гетману Богдану Хмельницкому.

Это имя выражало высшую благодарность Богу за долгожданного ребенка, особенно во времена постоянных войн. Считалось, что ребенок с таким именем находится под личным покровительством высших сил и предназначен для великих свершений.

2. Дмитрий — «посвящённый Деметре, землевладелец и воин»

Происхождение и значение: греческое (Demetrios). В казацком быту распространена форма Дмитрий или Митько .

Имя прославленного основателя Первой Запорожской Сечи на острове Малая Хортица — Дмитрия Вишневецкого (Байды). Это имя символизировало непокорность, военную хитрость и бесстрашие перед врагом.

3. Иван — «благодать Божья», «Яхве смилостивился»

Происхождение и значение: древнееврейское (Йоханан). Самое популярное мужское имя в казацкую эпоху.

Пожалуй, ни одно имя не встречается в казацких реестрах так часто, как Иван. Его носили гетманы Иван Мазепа, Иван Сирко, Иван Выговский, Иван Брюховецкий.

4. Самойло (Самойлик) — «Бог слышит»

Происхождение и значение: древнееврейское (Самуил), которое в Украине приобрело мягкое и благозвучное звучание — Самийло.

Имя выдающегося гетмана Самийла Кишки и летописца Самийла Величко. Называя так мальчика, родители верили, что он вырастет мудрым, будет услышан Богом и сможет вести за собой людей словом и делом.

5. Олекса (Алексей) — «защитник», «оберег»

Происхождение и значение: греческое (Alexios). Народная казацкая форма — Олекса .

Для воинского сословия значение «защитник» имело прямой практический смысл. Олексы росли храбрыми, самостоятельными и готовыми в любую минуту встать на защиту своей семьи и Украины.

Женские казацкие имена: как называли девочек

Пока мужчины находились в походах и на Сечи, все хозяйство, воспитание детей и сохранение семьи ложились на плечи казачек. Женские имена казацкой эпохи сочетали в себе нежность с несокрушимой внутренней силой.

1. Настя (Анастасия) — «воскресла», «вернулась к жизни»

Происхождение и значение: греческое (Anastasia).

Имя, пользовавшееся огромным уважением среди казацкой старшины. Его носила Анастасия Маркович — жена гетмана Ивана Скоропадского («Настя-гетманша»), обладавшая незаурядным умом и политическим влиянием. Имя символизировало жизненную стойкость и способность преодолевать любые испытания.

2. Анна — «милость», «благодать», «симпатия»

Происхождение и значение: древнееврейское (Ханна).

Жены многих гетманов носили это имя (в частности, Анна Золотаренко — жена Богдана Хмельницкого). Оно наделяло девушку добротой, мудростью, умением поддерживать порядок в доме и быть надежной опорой для мужа-воина.

3. Мотря (Мотрона) — «знатная женщина», «матрона», «хранительница»

Происхождение и значение: латинское (Matrona).

Вспомните Мотрю Кочубей — одну из самых известных фигур той эпохи. Имя считалось очень благородным, указывало на высокое происхождение, достоинство, солидность и высокий статус в обществе.

4. Екатерина — «чистая», «непорочная»

Происхождение и значение: греческое (Aikaterine).

Имя, которое давали девочкам как символ духовной высоты, верности и ясного ума. Казацкие Екатерины славились своим гордым характером и преданностью семье.

5. София — «мудрость», «божественное знание»

Происхождение и значение: греческое (Sophia).

Одно из самых любимых имен украинской шляхты и казацкой старшины. Оно подчеркивало интеллектуальность, рассудительность и связь с древними традициями.

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