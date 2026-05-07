Каждая пятая собака в зоне риска: 5 советов, которые помогут предотвратить опасную болезнь

У собак старше пяти лет значительно повышается риск развития артрита — хронического заболевания суставов, которое поражает примерно каждого пятого питомца. Ветеринар Амир Анвари призвал владельцев не ждать появления первых симптомов и начинать профилактику как можно раньше.

Об этом сообщило издание Express.

По словам ветеринара, многие владельцы обращают внимание на проблему уже тогда, когда собака начинает хромать, меньше двигаться или испытывать дискомфорт. При этом артрит часто развивается годами, а ранняя профилактика может помочь замедлить разрушение суставов.

Организация Canine Arthritis Resources and Education (CARE) сообщает, что артрит диагностируют примерно у каждой пятой собаки. Там также отмечают, что в большинстве случаев болезнь обнаруживают только в возрасте 8-10 лет, когда контролировать симптомы уже сложнее.

Амир Анвари подчеркнул, что «профилактика лучше лечения», и назвал пять правил, которых советует придерживаться владельцам старших собак.

Контроль веса

Первым и одним из важнейших пунктов ветеринар назвал поддержание нормального веса животного. По его словам, даже небольшой избыточный вес создает дополнительную нагрузку на суставы и может ускорять их разрушение.

Он посоветовал владельцам внимательно следить за питанием собаки, правильно рассчитывать порции пищи и, при необходимости, переводить животное на диетический рацион.

«Это увеличивает скорость разрушения суставов, поэтому нужно убедиться, что их вес правильный. Если да, посадите их на диету, рассчитайте количество пищи, которую вы им даете, и убедитесь, что их вес правильный», — пояснил ветеринар.

Регулярные физические нагрузки

Вторым важным правилом Амир Анвари назвал стабильную физическую активность. Речь идет о регулярных, контролируемых и предсказуемых прогулках без резких нагрузок.

Ветеринар предостерег владельцев от ситуаций, когда собака большую часть недели почти не двигается, а затем получает чрезмерную физическую нагрузку во время длительной или интенсивной прогулки.

По его словам, такой режим может негативно влиять на состояние суставов и создавать для них дополнительный стресс.

Безопасная домашняя среда

Отдельное внимание ветеринар советует уделить условиям в доме. Он пояснил, что скользкие или мокрые полы часто становятся причиной дополнительной нагрузки на суставы собак.

Чтобы уменьшить риски, Амир Анвари рекомендует использовать ковры или специальные коврики, которые помогут избежать скольжения.

Также он посоветовал устанавливать пандусы для собак, которые любят прыгать на диван или кровать. По словам ветеринара, постоянные прыжки могут создавать дополнительное давление на суставы.

Добавки для поддержки суставов

Еще одним пунктом в списке стали питательные добавки. Ветеринар рассказал, что использует для собак комбинацию Омега-3 и специальных добавок для поддержки суставов.

Он отметил, что такие средства могут действовать как противовоспалительная поддержка и помогать замедлять дегенеративные процессы в суставах.

При этом Амир Анвари подчеркнул, что начинать такую профилактику следует еще до появления симптомов, поскольку речь идет именно о предупреждении проблем, а не о лечении уже запущенного заболевания.

Начинать профилактику как можно раньше

Последний совет ветеринара — не откладывать заботу о суставах на потом, особенно если речь идет о крупных и активных породах собак, которые имеют более высокий риск развития артрита.

По словам Амира Анвари, многие владельцы начинают обращать внимание на проблему только после появления очевидных симптомов, хотя дегенерация суставов может длиться уже около года до этого момента.

Именно поэтому он призвал владельцев старших собак начинать профилактические мероприятия как можно раньше, чтобы помочь любимцам дольше оставаться активными и подвижными.

