Каждый день в 15:00 чувствуете сонливость?: за этим может скрываться неожиданная причина

Сонливость днем / © ТСН

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Специалисты объясняют, что чаще всего причина сонливости и чрезмерной усталости днем кроется в колебаниях уровня сахара в крови, питании и естественных биологических ритмах организма.

Об этом говорится в материале egeszsegkalauz.

По словам экспертов, дневной спад энергии довольно распространенным явлением. Особенно часто он возникает после обеда, богатого быстрыми углеводами — белым хлебом, выпечкой, сладостью или сладкими напитками.

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Почему после обеда хочется спать

Когда человек потребляет многие рафинированные углеводы, уровень глюкозы в крови резко повышается. В ответ организм производит большее количество инсулина, после чего сахар быстро падает. Именно это и вызывает усталость, сонливость и желание снова перекусить.

Специалисты объясняют, что мозг особенно реагирует на такие перепады. Поэтому ухудшается концентрация, замедляется реакция, появляется так называемый «туман в голове».

Белковая пища, клетчатка и сложные углеводы обеспечивают более стабильный уровень энергии в течение дня.

Причиной может быть не только еда

Эксперты отмечают, что дневная усталость не всегда связана с обедом. Важную роль играют:

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недостаток сна;

хронический стресс;

обезвоживание;

чрезмерное потребление кофе;

нарушение биологических ритмов.

Даже легкое обезвоживание может вызвать головную боль, усталость и ухудшение внимания.

Кроме того, кофе во второй половине дня способен ухудшать качество ночного сна, поэтому человек на следующий день чувствует себя еще более истощенным.

Прогулка может помочь лучше кофе

Врачи советуют не торопиться с очередной чашкой кофе. По их словам, короткая прогулка после обеда или легкая физическая активность часто помогают более эффективно.

Даже 10–20 минут ходьбы могут:

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улучшить кровообращение;

стабилизировать уровень сахара в крови;

повысить концентрацию;

вернуть ощущение бодрости.

Какие продукты помогут избежать «энергетического провала»

Для стабильного самочувствия медики рекомендуют включать в обед:

рыбу или нежирное мясо;

овощи;

яйца;

бобовые;

цельнозерновые продукты;

салаты с источниками белка.

Вместо сладостей для перекуса лучше выбирать орехи, натуральный йогурт или фрукты в сочетании с белком.

Когда следует обратиться к врачу

Если сильная сонливость повторяется почти каждый день или сопровождается другими симптомами, врачи советуют пройти обследование.

Причиной могут быть:

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дефицит железа;

нехватка витамина B12;

анемия;

проблемы со щитовидной железой;

инсулинорезистентность или преддиабет;

нарушение сна.

Особо следует насторожиться, если вместе с усталостью появляются сильная жажда, частое мочеиспускание, головокружение или резкие изменения веса.

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