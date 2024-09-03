Каждый второй украинец допускает ошибку: как варить рис на голубцы правильно

Голубцы – популярное среди украинцев блюдо. Однако, оказывается, не все знают, как правильно варить рис, чтобы голубцы получились вкусными и сочными.

Если оставить рис сырым, то он в фарше будет впитывать слишком много соуса, в котором тушатся голубцы. Поэтому блюдо получится сухим и не таким аппетитным, как бы нам этого хотелось.

Более того, если брать молодую и мягкую капусту, а рис правильно сварить, то и сами голубцы гораздо быстрее приготовятся.

Однако, говорят кулинары, если у вас нет времени варить крупу для голубцов, можно прибегнуть к хитрости. Есть один интересный трюк. Вы можете поставить рис на несколько часов в холодную воду. После замачивания сразу начинайте готовить блюдо.

Лучше всего, по словам специалистов, брать для голубцов круглозернистый рис. Этот сорт готовится гораздо быстрее и отличается мягкостью.

Итак, как правильно варить рис для голубцов? Всё очень просто. Сначала нужно приготовить другие продукты, в частности, очистить и натереть на терке морковь, очистить и измельчить лук.

Сначала выложите на разогретую сковороду лук для обжарки, затем туда же отправьте морковь. Так лук точно не подгорит. Залейте кастрюлю водой, доведите до кипения, насыпьте рис и варите крупу примерно 5 минут. Она должна быть полуготовой. Откиньте на друшлак и остудите.

Пропустите через пресс несколько зубчиков чеснока, натрите на терке помидоры без кожуры. Все эти компоненты следует тщательно соединить с фаршем, добавить специи и перемешать. На один небольшой лист капусты хватит 2 ст. л. фарша. Сформируйте голубцы. Тушите блюдо на медленном огне примерно 30-60 минут.

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