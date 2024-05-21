Кем были ваши предки – казаками, военными или дворянами: проверьте свою фамилию

Наша фамилия несет в себе много тайн и силу всего рода. Однако наши предки в древности имели только имена. Официально украинские фамилии появились не так давно, около конца четырнадцатого столетия. Но сначала родовые имена получали знать и дворяне, чтобы проводить деловые сделки купли, продажи, аренды имущества и т.д. Большинство простых людей получили фамилии уже после 1632 года. Именно в это время митрополит Киевский Петр Могила поручил ввести метрики родившихся, женатых и умерших.

Какие украинские фамилии указывают на военный чин запорожских казаков

Сначала давались фамилии, производные от имен отцов и реже матерей. Так появились Петренко, Борисюк, Сидоренко, Мотроненко, Настенко, Химчук.

Были также родовые имена, происходившие от общественного положения, должностей, давались по месту жительства. История знаменитых запорожских казаков также отразилась на родовых именах, которые давались по чинам, роду войск, месту жительства, занятиям, чертам лица и характера и т.д.

Фамилии, указывающие на военные чины запорожских казаков.

Джура – так называли казака, носившего оружие.

– так называли казака, носившего оружие. Компаниец – казак Гетманского полка.

– казак Гетманского полка. Куренной – происходит от слова "курень".

– происходит от слова "курень". Атаманенко – главарь казаков, избираемый голосованием.

– главарь казаков, избираемый голосованием. Сердюк – наемный пехотинец Запорожского войска.

– наемный пехотинец Запорожского войска. Сотник – воинское звание во времена Гетманщины.

– воинское звание во времена Гетманщины. Хорунжий – это козак который носил знамя в Запорожской Сечи.

– это козак который носил знамя в Запорожской Сечи. Чотар – младший офицер украинских сечевых стрелков.

Какие еще фамилии украинских казаков

Гардовый, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дегтярь, Наливайко давались по профессиональным обязанностям казаков.

Соломаха и Тетеря – от названий каши, которая была самым популярным блюдом у казаков.

Лебединский, Полтавский, Прилуцкий, Чугуевец, Волынский, Галицкий – произошли от места жительства или рождения.

Губенко, Горбонис, Головатый, Чуб, Носенко, Рябко, Легкоступ – производные от прозвищ по внешним чертам.

Убийвовк, Неежборщ, Непийвода, Небийбаба, Паливода, Нагнибида, Перебийнис – такие фамилии произошли от двух и более слов.

Какие украинские фамилии имели дворяне

В родовых книгах украинских дворян есть следующие родовые имена:

Адамовичи,

Андрушевские,

Безбородьки,

Вернадские,

Галаганы,

Гордиенки,

Драганы,

Дорошенко,

Ждановичи,

Искрицкие,

Кандыбы,

Карпенко,

Криницкие,

Лазаревские,

Леонтовичи,

Максимовичи,

Овсиенко,

Остроградские,

Паскевичи,

Полуботки,

Самойловичи,

Стороженки,

Сулыми,

Тарновские,

Уманские,

Ханенки,

Щербины.

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