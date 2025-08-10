- Дата публикации
Кетчуп из кабачков: рецепт соуса, который будет смаковать с первой ложки
Из двух кабачков среднего размера выходит примерно один литр кетчупа.
Кетчуп из кабачков. Казалось бы, это нечто несочетаемое и непонятное в приготовлении. Впрочем, это только на первый взгляд. Ведь этот соус получается необыкновенно вкусным и подойдет дополнением к разным блюдам.
ТСН.ua подготовил рецепт кетчупа из кабачков от кулинара Евгения Клопотенко.
Ингредиенты
2 кабачки (примерно 1,4 кг)
2 луковицы (примерно 300 г)
150 г сахара
1 ст.л. соли
300 г томатной пасты
2 сушеные гвоздики
5 горошин душистого перца
1 лавровый лист
50 мл яблочного уксуса
Приготовление
Вымойте и почистите все овощи. Кабачки натрите на крупную терку. Лук нарежьте мелким кубиком и смешайте с кабачком.
Добавьте в овощи соль и сахар. Переложите в сотейник и варите на небольшом огне 30 минут, периодически помешивая.
После этого к овощной смеси добавьте томатную пасту и специи: гвоздику, душистый перец, лавровый лист. Варите вместе еще 15 минут.
Достаньте специи из кастрюли и блендером, перебейте полученную массу до однородности. Влейте в кетчуп 50 мл яблочного уксуса и перемешайте. Проварите кетчуп еще 2 минуты.
Готовый соус перелейте в стерилизованные банки и закатайте. Переверните банки, дайте им остыть в таком состоянии и хранить в нормальном положении в темном сухом месте.
