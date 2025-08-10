ТСН в социальных сетях

Кетчуп из кабачков: рецепт соуса, который будет смаковать с первой ложки

Из двух кабачков среднего размера выходит примерно один литр кетчупа.

Вера Хмельницкая
Кабачки.

Кабачки. / © Pixabay

Кетчуп из кабачков. Казалось бы, это нечто несочетаемое и непонятное в приготовлении. Впрочем, это только на первый взгляд. Ведь этот соус получается необыкновенно вкусным и подойдет дополнением к разным блюдам.

ТСН.ua подготовил рецепт кетчупа из кабачков от кулинара Евгения Клопотенко.

Ингредиенты

  • 2 кабачки (примерно 1,4 кг)

  • 2 луковицы (примерно 300 г)

  • 150 г сахара

  • 1 ст.л. соли

  • 300 г томатной пасты

  • 2 сушеные гвоздики

  • 5 горошин душистого перца

  • 1 лавровый лист

  • 50 мл яблочного уксуса

Приготовление

  1. Вымойте и почистите все овощи. Кабачки натрите на крупную терку. Лук нарежьте мелким кубиком и смешайте с кабачком.

  2. Добавьте в овощи соль и сахар. Переложите в сотейник и варите на небольшом огне 30 минут, периодически помешивая.

  3. После этого к овощной смеси добавьте томатную пасту и специи: гвоздику, душистый перец, лавровый лист. Варите вместе еще 15 минут.

  4. Достаньте специи из кастрюли и блендером, перебейте полученную массу до однородности. Влейте в кетчуп 50 мл яблочного уксуса и перемешайте. Проварите кетчуп еще 2 минуты.

  5. Готовый соус перелейте в стерилизованные банки и закатайте. Переверните банки, дайте им остыть в таком состоянии и хранить в нормальном положении в темном сухом месте.

