- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 476
- Время на прочтение
- 2 мин
Кетчуп вместо антибиотиков: почему американские врачи массово выписывали пациентам томатные таблетки
В 1830-х годах американские врачи объявили помидоры лекарствами от всех болезней, что спровоцировало настоящую лихорадку вокруг «томатных пилюль» и жесткую войну фармпроизводителей, пока анализы не разоблачили масштабное мошенничество.
Сегодня кетчуп воспринимается как обычный соус к картофелю фри или бургерам, однако почти 200 лет назад в США его главный ингредиент считали мощным лекарством, а аптеки были завалены «томатными таблетками».
В 1830-х годах американцам активно продавали таблетки на основе томатов, обещая вылечить все — от банального несварения желудка до холеры и сифилиса, пишет The Daily Galaxy.
«Панацея» от всех недугов
Бум медицинского использования томатов начался в 1834 году благодаря врачу и ботанику-любителю Джону Куку Беннетту. Он публично заявил, что помидоры способны предотвращать холеру и лечить диарею, головную боль и диспепсию (расстройство желудка). Несмотря на отсутствие каких-либо научных исследований или доказательств, идея нашла огромный отклик в обществе.
Стоит отметить, что рецепты томатного кетчупа существовали в США и раньше — первый официальный рецепт издал филадельфийский ученый Джеймс Миз еще в 1812 году. Однако именно Беннетт превратил овощ в основу для прибыльного бизнеса по изготовлению «запатентованного лекарства».
«Томатная война» и разоблачение фальсификата
Предприниматели быстро поняли, что на рекламе целебных томатов можно заработать состояние. В 1837 году в газетах появилась реклама «Концентрированный экстракт томатов доктора Майлза». Продавец Арчибальд Майлз убеждал покупателей, что его пилюли спасают от тяжелейших болезней.
Вскоре на рынок вышел его конкурент — выпускник Йельского университета Ги Р. Фелпс со своими «Томатными пилюлями». Между продавцами разразилась настоящая война: они публично обвиняли друг друга в фальсификации и боролись за покупателей более двух лет.
Точку в этом споре положил химический анализ продуктов. Исследования обнаружили, что в таблетках обоих конкурентов вообще не было ни следа томатов — покупателям продавали обычную «пустышку».
От лекарств — к мировому соусу
После громкого скандала и разоблачения мошенничества в 1839 году медицинская лихорадка пошла на убыль, хотя отдельные продавцы реализовывали томатные таблетки вплоть до 1850-х годов.
Несмотря на крушение томатной «фармацевтики», сами помидоры и соусы из них крепко закрепились в американской кухне. Сам кетчуп, имеющий еще более древнюю историю и происходящий от азиатских ферментированных рыбных соусов, прошел путь от грибных и ореховых вариаций в Британии до популярного томатного соуса в США, окончательно завоевав прилавки магазинов уже как любимая приправа, а не лекарства.