Кетчуп вместо антибиотиков: почему американские врачи массово выписывали пациентам томатные таблетки

Кетчуп / © pexels.com

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Сегодня кетчуп воспринимается как обычный соус к картофелю фри или бургерам, однако почти 200 лет назад в США его главный ингредиент считали мощным лекарством, а аптеки были завалены «томатными таблетками».

В 1830-х годах американцам активно продавали таблетки на основе томатов, обещая вылечить все — от банального несварения желудка до холеры и сифилиса, пишет The Daily Galaxy.

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«Панацея» от всех недугов

Бум медицинского использования томатов начался в 1834 году благодаря врачу и ботанику-любителю Джону Куку Беннетту. Он публично заявил, что помидоры способны предотвращать холеру и лечить диарею, головную боль и диспепсию (расстройство желудка). Несмотря на отсутствие каких-либо научных исследований или доказательств, идея нашла огромный отклик в обществе.

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Стоит отметить, что рецепты томатного кетчупа существовали в США и раньше — первый официальный рецепт издал филадельфийский ученый Джеймс Миз еще в 1812 году. Однако именно Беннетт превратил овощ в основу для прибыльного бизнеса по изготовлению «запатентованного лекарства».

Вырезки из старых газет

Вырезки из старых газет

«Томатная война» и разоблачение фальсификата

Предприниматели быстро поняли, что на рекламе целебных томатов можно заработать состояние. В 1837 году в газетах появилась реклама «Концентрированный экстракт томатов доктора Майлза». Продавец Арчибальд Майлз убеждал покупателей, что его пилюли спасают от тяжелейших болезней.

Вскоре на рынок вышел его конкурент — выпускник Йельского университета Ги Р. Фелпс со своими «Томатными пилюлями». Между продавцами разразилась настоящая война: они публично обвиняли друг друга в фальсификации и боролись за покупателей более двух лет.

Точку в этом споре положил химический анализ продуктов. Исследования обнаружили, что в таблетках обоих конкурентов вообще не было ни следа томатов — покупателям продавали обычную «пустышку».

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От лекарств — к мировому соусу

После громкого скандала и разоблачения мошенничества в 1839 году медицинская лихорадка пошла на убыль, хотя отдельные продавцы реализовывали томатные таблетки вплоть до 1850-х годов.

Несмотря на крушение томатной «фармацевтики», сами помидоры и соусы из них крепко закрепились в американской кухне. Сам кетчуп, имеющий еще более древнюю историю и происходящий от азиатских ферментированных рыбных соусов, прошел путь от грибных и ореховых вариаций в Британии до популярного томатного соуса в США, окончательно завоевав прилавки магазинов уже как любимая приправа, а не лекарства.

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