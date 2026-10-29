Кейт Миддлтон / © Associated Press

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон продемонстрировала новый цвет волос, идеально соответствующий осенним тенденциям. Вместо привычного оттенка она выбрала теплый каштановый с золотистыми переливами. В сочетании с легкими волнами и блестящими волосами он выглядит особенно изысканно.

Какой цвет волос будет трендом этой осени-зимы, сообщает издание Vogue España.

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Отмечается, что новый образ Кейт продемонстрировала во время официальных мероприятий британской королевской семьи, посвященных визиту султана Омана в Великобританию.

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Новый оттенок принцессы Уэльской стилисты описывают как «каштановый тик» — цвет, вдохновленный древесиной тикового дерева с медовыми и золотистыми переливами.

По словам колористки, основательницы салона Haug London Haus Сиобан Гог, этот тренд предполагает каштановую основу средней или темной глубины с золотистыми и бронзовыми бликами. Оттенок может варьироваться от солнечного золотистого до мягкого насыщенного каштанового.

«Такая палитра выглядит изящно благодаря сочетанию глубины цвета и естественного тепла. При этом волосы не приобретают чрезмерно медный или рыжеватый оттенок», — пояснила экспертка.

Кейт Миддлтон. / © Associated Press

Почему этот оттенок станет популярным осенью

Колористка объясняет, что теплые каштановые цвета с мягкими золотистыми переливами особенно актуальны в холодное время года. Они придают волосам визуальный объем, подчеркивают естественную текстуру и создают эффект здорового блеска.

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Более светлый каштановый, как у Кейт Миддлтон, также станет удачным вариантом для тех, кто имеет темнее волосы, но не хочет кардинально менять образ. Золотистые пряди помогают освежить цвет и сделать его многомерным без резкого контраста с естественным основанием.

Как повторить цвет волос

Для создания подобного эффекта колористка советует обратить внимание на технику балаяж — это способ окрашивания, при котором мастер наносит осветительный состав свободными движениями, создавая плавные переходы между оттенками.

Чтобы результат был максимально естественным, лучше выбирать медовые блики, отличающиеся от базового цвета не более чем на два тона. Так волосы будут иметь глубину и переливы, но без слишком заметных полос.

Завершающим этапом может стать глосинг — процедура тонировки, которая помогает придать волосам блеск и сделать переходы между оттенками более плавными.

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Для тех, кто хочет замаскировать седину, специалист также советует сочетать стойкую окраску с babylights — очень тонкими, почти незаметными светлыми прядями. Они помогают создать многогранный цвет и смягчить контраст между седыми волосами и основным оттенком.

Следовательно, теплый каштановый с медовыми и золотистыми переливами может стать одним из самых удачных вариантов осеннего обновления образа. Он придает волосам сияние, не требует радикального изменения цвета и легко сочетается с разными стилями.

Напомним, мы писали о новом тренде в стрижках, который подходит почти всем барышням.

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