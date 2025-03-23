Килограмм соли на 5 литров кипятка – сорняков не будет до июля: это нужно сделать весной

Если воспользоваться этим простым методом в начале сезона, можно в разы снизить количество сорняков на огороде и освободить кучу своего времени для более приятных дел.

Каждому хозяину знакома проблема сорняков, которая занимает много времени и сил. Постоянное рыхление земли и прополка не приносят длительного результата: вредные растения быстро возвращаются и мешают развитию огородных культур. Однако опытные огородники знают один проверенный метод, который поможет забыть о сорняках на долгое время, и радостно поделились своим секретом. Рассказываем, как надолго избавиться от травы на огороде, под забором и между тротуарной плиткой с помощью простого способа.

Как избавиться от сорняков на своем огороде и дворе: полезный трюк с кипятком и солью

Чтобы приготовить чудо-средство, нужно только взять два простых ингредиента – кипяток и обычную поваренную соль. Кипяток поможет мгновенно уничтожить молодые побеги сорняков и ослабить их корневую систему. А соль, проникая в почву, будет препятствовать прорастанию новых семян.

Сначала необходимо в пяти литрах кипятка растворить килограмм обыкновенной поваренной соли. Убедитесь, что соль полностью растворилась и после этого перелейте раствор в лейку.

Аккуратно обработайте этим средством дорожки в саду, междурядья, пустые грядки и участки земли вдоль забора. Важно помнить, что этот раствор нельзя использовать на грядках с овощными культурами, поскольку соль может повредить корни и привести к гибели. Поэтому обработку почвы лучше сделать перед посевом овощей.

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