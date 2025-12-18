Кинолог бьет тревогу: один рождественский декор может навредить вашей собаке

Новогодняя елка / © pixabay.com

Опытный кинолог призвала владельцев домашних животных обратить особое внимание на безопасность собак во время рождественских праздников и убрать из домов один опасный предмет. Речь идет о шоколадных украшениях и сладостях, которые часто появляются в домах в декабре.

Дрессировщица Аманда отметила: праздничные декорации могут выглядеть привлекательно для людей, но для животных они часто становятся источником риска. Особенно это касается рождественской елки, которую собаки, в частности щенки, воспринимают как новую игрушку.

По словам кинолога, елка с украшениями может представлять скрытую опасность. Она советует размещать хрупкие игрушки как можно выше, ограничивать доступ животных к елке в первые дни и внимательно следить за поведением собаки, пока новизна не исчезнет. Отдельно Аманда призывает полностью отказаться от шоколадных украшений.

Кинолог объяснила, что шоколад содержит теобромин — вещество, токсичное для собак. Чем выше содержание какао, тем более серьезную угрозу он представляет. Если животное случайно съело шоколад, необходимо немедленно обратиться к ветеринару. Уровень опасности зависит от размера собаки, вида шоколада и съеденного количества.

Кроме шоколада, специалисты предостерегают и от других праздничных опасностей. Собакам могут навредить некоторые рождественские блюда, в частности изюм, лук и алкоголь. Потенциальную угрозу представляют также мишура, шарики, гирлянды и украшения из соленого теста, которые могут вызвать травмы или непроходимость кишечника. Токсичными для животных являются и традиционные рождественские растения — падуб, омела и плющ.

Кинологи и ветеринары также напоминают, что изменения в привычном распорядке дня и большое количество гостей могут вызвать у собак стресс. В случае любых подозрительных симптомов или ухудшения самочувствия животного специалисты советуют не медлить и обращаться за профессиональной ветеринарной помощью.

