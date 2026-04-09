Кинолог назвал 3 породы собак, которых он никогда бы не завел: в чем причина

Кавказская овчарка

Эксперт по поведению собак Уилл Атертон поделился перечнем пород, которых он не стал бы заводить, несмотря на многолетний опыт работы с различными животными.

Об этом сообщило издание Express.

Атертон отметил, что даже специалисты по дрессировке не всегда выбирают определенные породы для собственной жизни, ведь ключевым является не только опыт, но и соответствие собаки стилю жизни человека. Он отметил, что содержание собаки требует времени, ресурсов и готовности работать с поведением животного в течение всей его жизни.

Первой в списке стала турецкая кангал — крупная и физически сильная порода, которая происходит из провинции Сивас в Турции. Исторически этих собак использовали для охраны скота от хищников, в частности волков, медведей и шакалов. По словам Атертона, кангалы отличаются преданностью, умом и выраженными защитными инстинктами. В то же время именно эти черты делают их сложными для содержания в условиях обычной семейной жизни.

Второй породой эксперт назвал кавказскую овчарку. Она происходит из Кавказского региона и также использовалась как охранник стада. Эти собаки известны большими размерами, выносливостью и сильным инстинктом защиты. Атертон отметил, что по характеристикам кавказская овчарка похожа на кангала, но может быть еще сложнее в воспитании. Он подчеркнул, что даже при наличии опыта не считает эту породу подходящей для своего образа жизни.

Третья порода - английский мастиф. Это одна из древнейших и самых тяжелых пород, которую исторически использовали как сторожевую собаку, а также в военных и охотничьих целях. Мастифы известны спокойным характером и преданностью, из-за чего их часто называют «нежными великанами». В то же время эксперт обратил внимание на короткую продолжительность жизни этой породы — в среднем от 6 до 10 лет — и склонность к ряду заболеваний, в частности проблем с суставами, сердцем и ожирению.

В своем видео Атертон также отметил, что решение завести собаку не должно быть импульсивным. Он рекомендует будущим владельцам заранее изучить особенности породы, оценить собственные возможности и учесть потребность в дрессировке. Отдельно специалист посоветовал рассматривать вариант взятия собаки из приюта или через благотворительные организации.

Публикация вызвала активное обсуждение среди пользователей. Часть комментаторов согласилась с оценками эксперта, другие же отметили, что многое зависит от условий содержания, воспитания и индивидуальных особенностей конкретного животного.

