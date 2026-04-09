Кинолог назвал 3 породы собак, которых он никогда бы не завел: в чем причина
Эксперт по поведению собак назвал породы, которые не выбрал бы для себя.
Эксперт по поведению собак Уилл Атертон поделился перечнем пород, которых он не стал бы заводить, несмотря на многолетний опыт работы с различными животными.
Об этом сообщило издание Express.
Атертон отметил, что даже специалисты по дрессировке не всегда выбирают определенные породы для собственной жизни, ведь ключевым является не только опыт, но и соответствие собаки стилю жизни человека. Он отметил, что содержание собаки требует времени, ресурсов и готовности работать с поведением животного в течение всей его жизни.
Первой в списке стала турецкая кангал — крупная и физически сильная порода, которая происходит из провинции Сивас в Турции. Исторически этих собак использовали для охраны скота от хищников, в частности волков, медведей и шакалов. По словам Атертона, кангалы отличаются преданностью, умом и выраженными защитными инстинктами. В то же время именно эти черты делают их сложными для содержания в условиях обычной семейной жизни.
Второй породой эксперт назвал кавказскую овчарку. Она происходит из Кавказского региона и также использовалась как охранник стада. Эти собаки известны большими размерами, выносливостью и сильным инстинктом защиты. Атертон отметил, что по характеристикам кавказская овчарка похожа на кангала, но может быть еще сложнее в воспитании. Он подчеркнул, что даже при наличии опыта не считает эту породу подходящей для своего образа жизни.
Третья порода - английский мастиф. Это одна из древнейших и самых тяжелых пород, которую исторически использовали как сторожевую собаку, а также в военных и охотничьих целях. Мастифы известны спокойным характером и преданностью, из-за чего их часто называют «нежными великанами». В то же время эксперт обратил внимание на короткую продолжительность жизни этой породы — в среднем от 6 до 10 лет — и склонность к ряду заболеваний, в частности проблем с суставами, сердцем и ожирению.
В своем видео Атертон также отметил, что решение завести собаку не должно быть импульсивным. Он рекомендует будущим владельцам заранее изучить особенности породы, оценить собственные возможности и учесть потребность в дрессировке. Отдельно специалист посоветовал рассматривать вариант взятия собаки из приюта или через благотворительные организации.
Публикация вызвала активное обсуждение среди пользователей. Часть комментаторов согласилась с оценками эксперта, другие же отметили, что многое зависит от условий содержания, воспитания и индивидуальных особенностей конкретного животного.
