Кинолог предупредил: содержание собаки этой породы в семье с детьми может быть ошибкой

Кавказская овчарка / © Credits

Кинолог Уилл Атертон назвал породы собак, которых он не советовал бы заводить в семьях с маленькими детьми. По его словам, выбор домашнего любимца должен основываться не на внешности или моде, а на характере животного и его способности адаптироваться к шумному и непредсказуемому семейному быту.

Об этом сообщило издание Express.

Атертон обращает внимание: далеко не каждая порода одинаково комфортно чувствует себя в семье с детьми. Некоторые собаки имеют повышенный уровень напряжения, сильные охранные или пастушьи инстинкты и нуждаются в уверенном, опытном владельце. В таких условиях им гораздо лучше жить в спокойной среде или рядом с людьми, которые четко понимают особенности их поведения.

Отдельно кинолог не советует заводить кавказскую овчарку. Он объясняет, что это массивная и чрезвычайно сильная сторожевая порода, созданная для защиты отар от крупных хищников — медведей и волков. Из-за мощных инстинктов и независимого характера такие собаки, по его словам, редко подходят для роли домашних любимцев, особенно если в семье есть дети.

Сомнения Атертон высказал и в отношении популярных кокер- и спрингер-спаниелей. Он признал, что восхищается их работой в поле, но заметил: дома такой уровень энергии может стать испытанием. По его мнению, для семейной жизни больше подходит собака, способная быстро успокаиваться и легко «переключаться».

В список пород, которые кинолог не советует новичкам, попал и сибирский хаски. Атертон признался, что уже имел такую собаку, однако повторять этот опыт больше не планирует.

Эти заявления вызвали активные обсуждения в соцсетях. Одни владельцы не согласились с оценками дрессировщика, подчеркивая, что при надлежащем воспитании и достаточных физических нагрузках даже очень активные породы могут быть спокойными дома. В то же время другие, в частности владельцы хаски, поддержали его позицию, признав: для неопытных хозяев такие собаки действительно могут стать серьезным испытанием.

Напомним, некоторые породы собак значительно чаще уничтожают мебель и обувь, чем другие. Ветеринары объяснили, почему жевание является нормальным поведением и как избежать разрушений в доме.