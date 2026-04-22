Кинологи назвали 5 причин, почему вам не стоит заводить собаку

Собаку часто представляют как идеального друга и компаньона, однако содержание домашнего любимца требует времени, терпения и готовности менять свой образ жизни. Эксперты-кинологи отмечают: прежде чем заводить собаку, важно задуматься не только над выбором породы, но и честно оценить собственные возможности.

Об этом сообщили эксперты кинологической организации Dogs Trust, передает издание Express.

Эксперты назвали пять причин, по которым человек может быть не готов к такому шагу.

Прежде всего речь идет о нехватке времени на выгул. Собаку нельзя оставлять одну дома на много часов, ведь ей нужно не только справить естественные потребности, но и получать физическую и эмоциональную нагрузку. По данным ветеринарной благотворительной организации PDSA, большинству собак нужно от одного до двух часов физической активности ежедневно. Обычно это одна или две прогулки: активная, чтобы потратить энергию, и спокойная — чтобы животное могло исследовать окружающий мир, нюхать и получать ментальную стимуляцию.

Вторая причина — нежелание или невозможность планировать свою жизнь с учетом собаки. В Dogs Trust отмечают: с появлением любимца спонтанные поездки, внезапные отпуска или длительные отлучения становятся сложнее. В таких случаях придется либо брать животное с собой, либо заранее искать человека или сервис для ухода. Если образ жизни человека предусматривает частые дела, куда собаку взять нельзя, стоит задуматься, готов ли он изменить свой график.

Третья причина — недостаток терпения. Независимо от того, это щенок или взрослая собака, животному нужно время для адаптации к новому дому. Владельцу придется уделять внимание приучению к туалету, правилам поведения, обучению оставаться наедине и базовой дрессировке. Эксперты отмечают, что прогресс не всегда бывает быстрым, а иногда может понадобиться помощь профессионального кинолога.

Четвертая причина — нежелание брать долгосрочные обязательства. В Dogs Trust напоминают, что собака — это ответственность на годы. Перед тем как заводить питомца, важно подумать, вписывается ли он в будущие планы человека.

Пятая причина — наличие других домашних животных. Если дома уже живет кошка или другой любимец, важно учесть их характер и реакцию на нового жильца. По данным Guide Dogs, кошки и собаки могут жить вместе мирно, но это зависит от особенностей животных, условий в доме и правильного знакомства. Эксперты советуют сначала держать их отдельно, чтобы они привыкли к запаху друг друга, а затем проводить короткие контролируемые встречи: собаку — на поводке, кошку — на свободе. Важно поощрять спокойное поведение и не оставлять животных без присмотра, пока они не привыкнут к друг другу.

