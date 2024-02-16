Китайские методы высева моркови: попробуйте — урожайность вырастет вдвое

Если вы давно мечтали увеличить урожайность моркови, стоит попробовать хитрые "китайские" способы ее высева.

Первый способ

Сначала нужно перекопать почву и добавить в нее удобрения (например, отличным выбором для моркови будет суперфосфат, фитоспорин или перегной). Культуре такая подкормка точно придется по душе и она порадует вас повышенным урожаем и отличными вкусовыми качествами корнеплодов.

Теперь возьмите обычную туалетную бумагу, разрежьте ее на неширокие полосы и приклейте семена моркови на оптимальном расстоянии друг от друга с помощью клейстера. Подготовьте борозды на грядке и просто выложите полоски бумаги с семенами.

Уже после первых ростков вы увидите, что прореживать морковь не нужно. А это значительно экономит время. Более того, весенние сорняки будет гораздо проще выпалывать без ущерба насаждениям.

Второй способ

Он используется в том случае, когда необходимо дополнительно защитить семена. Возьмите пластиковую бутылку на 0,5 литров, насыпьте в нее тот объем семян, который необходим для высадки на одной грядке.

Добавьте в бутылку пыль и хорошо потрясите ее. Благодаря такому способу семена равномерно распределятся. Теперь можете просто спокойно насыпать смесь в бороздки.

Какой бы способ высадки вы ни выбрали, рекомендуется дополнительно перед посевом полить грядку раствором из березового дегтя. На 10 л воды хватит 1 чайной ложки.

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