Апрель 2026 по восточному календарю станет периодом контрастов: для одних он откроет двери к новым возможностям и победам, а для других станет временем переоценки, потерь и непростых решений. Энергия этого месяца будет динамичной и даже непредсказуемой, поэтому важно понимать, как она повлияет на разные знаки китайского гороскопа.

Крыса

Для людей, рожденных в год Крысы, апрель станет периодом активного движения вперед. Обстоятельства будут складываться так, что появится шанс реализовать то, что долго откладывалось. В финансовой сфере возможны приятные сюрпризы, но только при осторожности. В то же время, эмоциональное напряжение может дать о себе знать, если игнорировать собственные потребности.

Бык

Быкам придется сосредоточиться на стабильности. Этот месяц не о резких взлетах, а о удержании достигнутого. Если действовать обдуманно, можно избежать потерь, возникающих из-за спешки или чрезмерной уверенности. В отношениях возможны испытания, требующие терпения.

Тигр

Для Тигров апрель станет одним из самых сильных периодов года. Они получат шанс проявить себя и добиться значительных результатов. Успех придет через смелость и готовности рисковать. Однако важно не переоценивать свои силы, иначе возможны резкие эмоциональные спады.

Кролик

Кроликам следует быть осторожными. Луна может принести ситуации, заставляющие изменить планы или пересмотреть приоритеты. Это не обязательно потери в буквальном смысле, но точно будет период трансформации. Важно не держаться за то, что утратило актуальность.

Дракон

Для Драконов открывается возможность для больших достижений. Энергия луны будет способствовать развитию карьеры и финансов. Но вместе с этим растет ответственность, любое необдуманное решение может иметь серьезные последствия.

Змея

Змеям апрель принесет внутренние перемены. Это не столько о внешних событиях, сколько об осознании. Они могут увидеть ситуации под новым углом и сделать важные выводы. Это поможет избежать ошибок в будущем.

Конь

Для Коня этот месяц будет нестабильным. Возможны как подъемы, так и внезапные трудности. Главное — не действовать импульсивно. Взвешенность станет ключом к сохранению ресурсов и энергии.

Коза

Козам следует обратить внимание на финансы. Есть риск необдуманных расходов или потерь из-за доверия к неправильным людям. В то же время в творческой сфере возможен прорыв, если не бояться проявлять себя.

Обезьяна

Родившимся в этот год апрель подарит шанс изменить ситуацию к лучшему. Это период возможностей, но только для тех, кто готов действовать. Пассивность может привести к потере шансов, которые не повторятся в ближайшее время.

Петух

Петухи могут столкнуться с необходимостью принимать сложные решения. Это время, когда придется выбирать между комфортом и развитием. От этого выбора будет зависеть дальнейшее направление жизни.

Собака

Для Собак апрель станет более спокойным, но не менее важным. Это период скопления сил и подготовки к грядущим переменам. Важно не терять фокус и не отвлекаться по пустякам.

Свинья

Людям, рожденным в год Свиньи, следует быть внимательными к рядом. Возможны ситуации, которые откроют подлинные намерения людей. Это поможет избежать серьезных потерь в будущем.