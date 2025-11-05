- Дата публикации
Кладем одну простую вещь в мешок с картофелем — и он спокойно лежит в квартире до лета без гнили и прорастания
Если нет возможности отправить картофель на хранение в подвал, а на балконе он может перемерзнуть, приходится искать место внутри квартиры.
Впрочем, именно домашние условия чаще всего провоцируют преждевременное прорастание и порчу клубней из-за повышенной температуры.
Предлагаем простой, но действенный способ, позволяющий сохранить картофель до самого лета даже в комнатных условиях. О нем знают далеко не все, хотя метод работает безотказно и достойно внимания.
Положите поверх картофеля в мешке одно-два яблока — желательно кислые, зеленые сорта, чтобы они сами не начали портиться. Секрет в том, что яблоки выделяют этилен, сдерживающий прорастание клубней и уменьшающий риск их загнивания.
А вот совмещать картофель с луком не следует: он, наоборот, ускоряет порчу. Дело в том, что лук тоже выделяет газ, но его влияние в этом случае негативно для корнеплодов.