Кладите это раз в месяц в бачок – и даже самый старый унитаз будет сиять безупречной чистотой

Как с помощью нескольких подручных средств сделать шарики, которые будут сами чистить сантехнику: советы опытных хозяек.
Любая хозяйка мечтает о белоснежном чистом унитазе и чтобы не нужно было тратить по несколько часов на его мытье и чистку. И такое желание достаточно легко осуществить. Рассказываем, что делать, чтобы унитаз всегда оставался чистым и безупречно белым.
Как из подручных средств сделать шарики для чистки унитаза: полезный лайфхак
Для того чтобы ваша сантехника выглядела безупречно, а вам не нужно было тратить время на ее чистку, стоит воспользоваться простым трюком. Надо просто приготовить простые шарики, которые будут сами выполнять функцию чистки. Все ингредиенты для этого есть в каждом доме, а результат их действия вам обязательно понравится.
Надо взять:
- 1 кусок любого туалетного мыла;
- 50 г зубной пасты;
- 2 столовые ложки обыкновенной пищевой соды;
- кусок алюминиевой фольги.
Способ приготовления чистящего средства. Натрите кусок мыла на крупной терке, добавьте соду и зубную пасту. Хорошо перемешайте все ингредиенты, из полученной массы сформируйте шарики размером с перепелиное яйцо. Нарежьте фольгу на небольшие квадраты и заверните в них шарики. Каждый шарик необходимо проколоть зубочисткой в нескольких местах.
Заготовленные шарики сложите в пластиковую емкость с крышкой, а один забросьте в бачок унитаза. Когда вы будете смывать воду, активные вещества будут вытекать из фольги и попадать на поверхность сантехники, очищая ее и придавая приятный аромат. Менять шарик нужно раз в месяц.
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