Кладите это раз в месяц в бачок – и даже самый старый унитаз будет сиять безупречной чистотой

Любая хозяйка мечтает о белоснежном чистом унитазе и чтобы не нужно было тратить по несколько часов на его мытье и чистку. И такое желание достаточно легко осуществить. Рассказываем, что делать, чтобы унитаз всегда оставался чистым и безупречно белым.

Как из подручных средств сделать шарики для чистки унитаза: полезный лайфхак

Для того чтобы ваша сантехника выглядела безупречно, а вам не нужно было тратить время на ее чистку, стоит воспользоваться простым трюком. Надо просто приготовить простые шарики, которые будут сами выполнять функцию чистки. Все ингредиенты для этого есть в каждом доме, а результат их действия вам обязательно понравится.

Надо взять:

1 кусок любого туалетного мыла;

50 г зубной пасты;

2 столовые ложки обыкновенной пищевой соды;

кусок алюминиевой фольги.

Способ приготовления чистящего средства. Натрите кусок мыла на крупной терке, добавьте соду и зубную пасту. Хорошо перемешайте все ингредиенты, из полученной массы сформируйте шарики размером с перепелиное яйцо. Нарежьте фольгу на небольшие квадраты и заверните в них шарики. Каждый шарик необходимо проколоть зубочисткой в нескольких местах.

Заготовленные шарики сложите в пластиковую емкость с крышкой, а один забросьте в бачок унитаза. Когда вы будете смывать воду, активные вещества будут вытекать из фольги и попадать на поверхность сантехники, очищая ее и придавая приятный аромат. Менять шарик нужно раз в месяц.

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