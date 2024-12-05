Классический немецкий рождественский штолен: старый семейный рецепт

Хорошо, если штолен перед разрезанием и употребление простоит в прохладном месте не менее двух недель.
Одна из самых популярных рождественских выпечок – немецкий штолен. Сдобный и очень вкусный кекс пекут за несколько недель до Рождества, чтобы он выстоял и приобрел неповторимый аромат и вкус. Со временем каждый пекарь добавлял какую-то свою "изюминку", а потому рецепты немного изменялись. Впрочем, в Германии рецептуры придерживаются четко и передают ее из поколения в поколение.
ТСН.ua поделится старым рецептом классического рождественского штолена пекарки Андреа Начке-Гофман с ее сайта Zimtkeksundapfeltarte.
Ингредиенты
- 500 г муки;
- 30 г дрожжей;
- 250 мл молока;
- 250 г сливочного масла (+50 г для поливки);
- 100 г сахара ;
- цедра одного лимона;
- 1/2 чайной ванили;
- 1 чайная ложка корицы;
- 1/4 чайной ложки кардамона;
- 1/4 чайной ложки мускатного ореха;
- 1/4 чайной ложки гвоздики;
- 1 чайная ложка соли;
- 100 г измельченного миндаля;
- 100 мл рома;
- 250 г изюма;
- 50 г цедры лимона;
- 50 г цедры апельсина.
Приготовление
Первый шаг
Смешайте изюм, цедру лимона и апельсина с ромом в контейнере и плотно закройте крышкой. Оставьте в прохладном месте на двое суток, периодически помешивая.
Второй шаг
В глубокую миску насыпьте муку и сделайте углубление внутри. Распределите сахар, соль, специи и порезанное кубиками сливочное масло вокруг ямки. Растворите дрожжи в маленьком количестве теплого молока и влейте в лунку. Замесите массу и дайте подняться в теплом месте примерно на 15 минут. Затем добавьте сюда оставшееся молоко и снова вымешивайте до получения однородного мягкого теста.
Третий шаг
Добавьте к тесту цедру лимона и апельсина, изюм, миндаль и ром и равномерно вымесите. Присыпьте тесто тонким слоем муки и дайте ему подняться, поставив в теплое место еще на два часа, пока оно не увеличится примерно вдвое.
Четвертый шаг
Снова вымесите тесто и сформуйте из него один или два пласта. Затем каждую часть растащить в прямоугольник и одной половиной накрыть вторую, но накрыть так, чтобы остался небольшой просвет.
Пятый шаг
Разогрейте духовку до 175 C верхнего и нижнего нагрева. Застелите противень бумагой для выпечки и выложите на него штольню. Выпекайте его 60-70 минут до темно-коричневого цвета. Проверьте приготовление деревянной палочкой.
Шестой шаг
Растопите около 50 г сливочного масла. Когда штолен достанете из духовки, обильно полейте его растопленным маслом. После этого посыпьте большим количеством сахарной пудры.
Седьмой шаг
Дать штолену полностью остыть. Охлажденную выпечку хорошо заверните в пергамент или фольгу. Оставьте в холодном месте примерно на две недели.