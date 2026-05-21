Клещи «охотятся» на эту одежду: как одеваться, чтобы защититься от укусов и болезни Лайма

Клещ / фото иллюстративное / © Pixabay

Реклама

С приходом весеннего и летнего тепла значительно возрастает активность клещей, которые являются переносчиками таких опасных инфекций, как клещевой энцефалит и болезнь Лайма.

По словам экспертов, паукообразных обычно «привлекает» светлая одежда.

Как не стать жертвой клеща: 5 простых правил

В Центре общественного здоровья Украины рассказали, как уберечься от укусов клещей:

Реклама

1. перед прогулкой в парк или лес вам необходимо нанести на кожу или одежду репеллент — средство, отпугивающее комаров и клещей.

2. Правильно одевайтесь: заправляйте брюки в носки, носите закрытую обувь.

3. Держитесь середины тропы, не заходите в траву или кусты — именно там клещей больше всего.

4. Периодически тщательно осматривайте себя и своих спутников, особенно детей и собак.

Реклама

5. После прогулки, находясь дома повторите осмотр, обратите особое внимание на складки кожи и покрытые волосами участки головы.

Что делать, если укусил клещ

Удалить клеща необходимо как можно быстрее. Не стоит использовать масло, спирт или другие жидкости для его смазывания. Для безопасного извлечения лучше воспользоваться специальным аптечным или ветеринарным пинцетом, а при отсутствии такой возможности — сразу поехать в ближайший травмпункт.

Когда клещ удален, рану обязательно дезинфицируют антисептиком, а руки тщательно моют под проточной водой с мылом. Везти само насекомое в лабораторию на исследование не нужно.

В дальнейшем важно следить за самочувствием в течение следующих нескольких недель. Появление сыпи, круглых пятен или внезапный подъем температуры является прямым поводом для визита в больницу. Кроме этого, консультация медиков обязательна, если паразит оставался в коже дольше полутора суток.

Реклама

Сезон клещей в Украине — как защититься

«Схватить» клеща во время лесной прогулки с собакой теперь можно за считанные минуты, но быстрая проверка шерсти и кожи питомца поможет вовремя обнаружить паразита. Современные смартфоны с функцией «Лупа» и инверсией цветов способны превратить утомительное обследование в простую процедуру, доступную владельцам и iPhone, и Android.

В то же время специалисты напоминают, что неправильное удаление клеща — например, сжатие брюшка пинцетом или попытка «залить» его маслом — может значительно повысить риск инфицирования, тогда как безопасное выкручивание петлей или специнструментом минимизирует угрозу. Врачи советуют забыть о народных методах и заблаговременно положить в аптечку устройство для удаления, ведь резкие движения и агрессивные жидкости только провоцируют попадание возбудителей в кровь.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров