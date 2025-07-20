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Клопотенко рассказал, как правильно заморозить кабачки, чтобы они не были резиновыми
Кабачки можно жарить, запекать, использовать для приготовления супов, консерваций или салатов. Однако в разгар сезона овоща может быть слишком много, поэтому хочется сохранить его на зиму.
О трех разных способах рассказал в своем блоге Евгений Клопотенко.
Бланширование
Благодаря бланшированию перед заморозкой вам удастся сохранить текстуру и цвет кабачка. Хотя у вас прибавится хлопот, однако после размораживания овощ не будет резиновым. Для того чтобы бланшировать кабачки, нужно:
Тщательно промыть их и нарезать кубиками или кружочками (толщина не более 2 см). Набрать в кастрюлю воды, довести до кипения и подготовить отдельно миску с ледяной водой.
Кабачки выложить в кипящую воду и варить примерно 3 минуты.
После этого быстро вытащить и переместить в ледяную воду.
Выложить на бумажное полотенце, просушить от влаги, выложить на застеленный пергаментом противень и поставить в морозильную камеру на 1-2 часа. После того, как кабачки станут достаточно жесткими, их можно переложить в зип-пакет.
Тертые кабачки
Такие кабачки будет удобно после размораживания использовать для оладий или дерунов. Процесс довольно прост:
Овощи тщательно промыть, натереть на крупную терку. Вскипятить воду в кастрюле и приготовить отдельную миску с ледяной водой.
Выложить тертые кабачки в сито, опустить его в кипящую воду и продержать около 1,5-2 минут. Затем сразу опустить в ледяную воду.
Переложить на чистое полотенце, чтобы промокнуть лишнюю влагу.
Тонким слоем разместить кабачковую массу в зип-пакете и переложить в морозильную камеру.
Спагетти из кабачков
Такой способ очень прост и не требует особых навыков:
Тщательно помойте и высушите овощи, натрите их на терку для моркови по-корейски или достаточно тонко нашинкуйте.
Подготовьте кастрюлю с водой, которую нужно вскипятить, и отдельную миску с ледяной водой. Выложите спагетти из кабачков на сито и окуните в кипящую воду на 2 минуты. Затем быстро переведите в ледяную воду.
Положите спагетти на чистое бумажное полотенце, чтобы просушить.
Выложите на застеленный пергаментом противень и отправьте в морозильную камеру на 1-2 часа. После того, как они утвердятся, переложите в зип-пакет и храните в морозильнике.
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