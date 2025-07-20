Как правильно заморозить кабачки, чтобы они не были резиновыми. / © Unsplash

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О трех разных способах рассказал в своем блоге Евгений Клопотенко.

Бланширование

Благодаря бланшированию перед заморозкой вам удастся сохранить текстуру и цвет кабачка. Хотя у вас прибавится хлопот, однако после размораживания овощ не будет резиновым. Для того чтобы бланшировать кабачки, нужно:

Тщательно промыть их и нарезать кубиками или кружочками (толщина не более 2 см). Набрать в кастрюлю воды, довести до кипения и подготовить отдельно миску с ледяной водой. Кабачки выложить в кипящую воду и варить примерно 3 минуты. После этого быстро вытащить и переместить в ледяную воду. Выложить на бумажное полотенце, просушить от влаги, выложить на застеленный пергаментом противень и поставить в морозильную камеру на 1-2 часа. После того, как кабачки станут достаточно жесткими, их можно переложить в зип-пакет.

Тертые кабачки

Такие кабачки будет удобно после размораживания использовать для оладий или дерунов. Процесс довольно прост:

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Овощи тщательно промыть, натереть на крупную терку. Вскипятить воду в кастрюле и приготовить отдельную миску с ледяной водой. Выложить тертые кабачки в сито, опустить его в кипящую воду и продержать около 1,5-2 минут. Затем сразу опустить в ледяную воду. Переложить на чистое полотенце, чтобы промокнуть лишнюю влагу. Тонким слоем разместить кабачковую массу в зип-пакете и переложить в морозильную камеру.

Спагетти из кабачков

Такой способ очень прост и не требует особых навыков:

Тщательно помойте и высушите овощи, натрите их на терку для моркови по-корейски или достаточно тонко нашинкуйте. Подготовьте кастрюлю с водой, которую нужно вскипятить, и отдельную миску с ледяной водой. Выложите спагетти из кабачков на сито и окуните в кипящую воду на 2 минуты. Затем быстро переведите в ледяную воду. Положите спагетти на чистое бумажное полотенце, чтобы просушить. Выложите на застеленный пергаментом противень и отправьте в морозильную камеру на 1-2 часа. После того, как они утвердятся, переложите в зип-пакет и храните в морозильнике.

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