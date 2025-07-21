Клопотенко рассказал, какие неожиданные ингредиенты можно добавить в суп, чтобы он стал еще вкуснее

Что добавить в суп, чтобы он стал вкуснее: неожиданные ингредиенты / © Pixabay

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На сайте популярного украинского кулинара Евгения Клопотенко рассказали, какие нетипичные ингредиенты можно добавить в суп, чтобы сделать его вкус невероятным.

Бальзамический уксус

Он придает супам приятную кислинку. Однако здесь очень важно не переусердствовать, ведь бальзамический уксус может сделать цвет супа слишком темным. Хорошей альтернативой может стать белый бальзамический уксус. Из-за его выразительного, насыщенного вкуса с немного кисловато-сладкими нотками могут перебиваться другие продукты в блюде. И это следует учесть. Берите не больше 1-2 ст. ложек на 2-2,5 л супа. Добавлять бальзамический уксус следует уже в конце приготовления, начиная с меньшего количества.

Вино

Не следует бояться добавлять этот напиток, ведь он идеально сочетается с другими распространенными ингредиентами в супах. К мясным бульонам больше подойдет красное вино, а к рыбным — белое. При этом не нужно прибавлять слишком много, хватит нескольких ложек. Добавляют вино чаще всего после обжаривания овощей и мяса. Если вы не любите вино, попытайтесь заменить его коньяком. Но если алкогольные напитки вы не употребляете, лучше пробовать что-нибудь другое.

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Харисса

Это острый соус или паста, очень популярный в Северной Африке, в частности в Тунисе. Также его используют в пищу в странах Ближнего Востока, Алжире, Марокко. Добавляют хариссу в конце приготовления супа. Количество зависит от того, насколько острое блюдо вы хотите получить. Заменить можно аджикой. Лучше всего они подходят для мясных супов, ведь идеально раскрывают вкус. Также харисса и аджика идеальный компонент крем-супов.

Пищевые дрожжи

Это очень распространенный среди веганов продукт. В супах он работает идеально, ведь придает им легкий творожно-ореховый вкус. В сущности они могут стать идеальным заменителем пармезана, если вы не едите сыры. Дополнительно пищевые дрожжи являются отличным источником белков. Лучше всего добавлять их перед подачей или в конце готовки.

Анчоусная паста

Анчоусы содержат большое количество глутаматов, отвечающих за особый насыщенный вкус умами. Добавляя анчоусную пасту к супам, сначала обжарьте небольшое ее количество вместе с основным супом (например, лук, морковь, сельдерей и т.п.), а затем добавьте к основному блюду. Учитывайте, что паста подсолена, поэтому не переборщите с солью.