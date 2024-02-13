Клубни будут больше на 30%: не забудьте добавить этот ингредиент к лунке с картофелем

Многие огородники мечтают получить крупные клубни картофеля даже при неблагоприятных погодных условиях. Оказывается, есть один метод. Нужно положить в лунку определенные удобрения.

При этом в каждую лунку нужно добавить всего лишь одну чайную ложку удобрения и даже на почвах, которые совсем не подходят для выращивания картофеля, клубни будут больше на 30%.

Речь идет сразу о двух "чудодейственных" ингредиентах. Что же положить в лунку во время высадки картофеля для хорошего урожая?

Первое средство, которое рекомендуют использовать опытные огородники, это сульфат аммония. Он отвечает за то, чтобы кустики картофеля формировать действительно большие клубни.

Чтобы удобрение возымело действие, нужно добавить к каждой лунке одну чайную ложку сульфата аммония. Некоторые утверждают, что благодаря этому ингредиенту клубни вырастают на треть больше, чем обычно. Все потому, говорят огородники, что картофелю нужен такой важный микроэлемент, как сера.

Что еще лучше использовать? Вы можете взять несгоревшие деревянные остатки. Но их много тоже насыпать нельзя. На одну лунку хватит одной чайной ложки.

Интересным средством для повышения урожайности является горчичный жмых. До каждой лунки огородники советуют всыпать не больше одной горстки этого ингредиента.

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