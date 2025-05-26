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Клубничный бум: непревзойденная галета к кофе или чаю
Хрустящая галета будет идеально смаковать с чаем или кофе. Подавать десерт можно с мороженым.
Сезон клубники почти открыт. Эта ягода вкусна свежей и хорошо подходит к разным десертам. Идеальной получается клубничная галета – круглый, плоский хрустящий пирог с открытым верхом.
Рецептом клубничной галеты на сырном тесте поделилась кулинарка Валерия Матрохина.
Ингредиенты для теста
сливочное масло 82,5% (холодное) – 90 г
мука – 180 г
кисломолочный творог – 100 г
сахар – 40 г
щепотка соли
желток – для смазывания
Ингредиенты для начинки
свежая клубника – 350 г
сахар – 40 г
кукурузный крахмал – 1 ст л
сливочный творог - 150 г
2 ст л сахарной пудры
Приготовление
Холодное сливочное масло нарезаем кубиками. Соединяем его с мукой и кисломолочным сыром.
Добавляем к тесту сахар и соль. Если сыр был не влажным и тесто не собирается в кучу, то добавляем немного ледяной воды.
Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.
Охлажденное тесто раскатываем в большой круг (не тоненько) на листе пергамента.
В центр теста выкладываем сливочный творог, смешанный с пудрой.
Важно оставить по краям около 4-5 см теста. Их заворачиваем в центр, частично покрывая начинку.
Смазываем бортики желтком и щедро посыпаем сахаром.
Галету ставим к духовке, предварительно разогретой до 180°C.
По словам кулинарки, начинка пустит сок и может немного вытекать из галеты. Впрочем, огорчаться не стоит. Вкус останется непревзойденным.