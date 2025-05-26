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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
71
Время на прочтение
1 мин

Клубничный бум: непревзойденная галета к кофе или чаю

Хрустящая галета будет идеально смаковать с чаем или кофе. Подавать десерт можно с мороженым.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Клубника.

Клубника. / © Pexels

Сезон клубники почти открыт. Эта ягода вкусна свежей и хорошо подходит к разным десертам. Идеальной получается клубничная галета – круглый, плоский хрустящий пирог с открытым верхом.

Рецептом клубничной галеты на сырном тесте поделилась кулинарка Валерия Матрохина.

Ингредиенты для теста

  • сливочное масло 82,5% (холодное) – 90 г

  • мука – 180 г

  • кисломолочный творог – 100 г

  • сахар – 40 г

  • щепотка соли

  • желток – для смазывания

    Ингредиенты для начинки

  • свежая клубника – 350 г

  • сахар – 40 г

  • кукурузный крахмал – 1 ст л

  • сливочный творог - 150 г

  • 2 ст л сахарной пудры

Приготовление

  1. Холодное сливочное масло нарезаем кубиками. Соединяем его с мукой и кисломолочным сыром.

  2. Добавляем к тесту сахар и соль. Если сыр был не влажным и тесто не собирается в кучу, то добавляем немного ледяной воды.

  3. Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.

  4. Охлажденное тесто раскатываем в большой круг (не тоненько) на листе пергамента.

  5. В центр теста выкладываем сливочный творог, смешанный с пудрой.

  6. Важно оставить по краям около 4-5 см теста. Их заворачиваем в центр, частично покрывая начинку.

  7. Смазываем бортики желтком и щедро посыпаем сахаром.

  8. Галету ставим к духовке, предварительно разогретой до 180°C.

По словам кулинарки, начинка пустит сок и может немного вытекать из галеты. Впрочем, огорчаться не стоит. Вкус останется непревзойденным.

Дата публикации
Количество просмотров
71
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