Личинка майского жука

Реклама

Личинка майского майского жука, которую в народе часто называют «бороздником», является едва ли не самым опасным врагом для клубничных плантаций. Этот вредитель ведет скрытый подземный образ жизни, поэтому его атаку трудно заметить вовремя. Лишь одна взрослая личинка способна буквально за одну ночь полностью перегрызть корневую систему молодого куста, что приводит к его мгновенной гибели. Поскольку клубника является многолетней культурой, борьба с вредителем требует системности и знания его биологического цикла.

Как распознать присутствие личинок майского жука в почве

Главным признаком того, что на вашей грядке поселился незваный гость, является внезапное увядание снаружи здорового и крепкого растения. Если вы заметили, что листья куста неожиданно опустились и потеряли тургор, попробуйте слегка потянуть его вверх. Если куст легко выходит из почвы без корней, значит, под ним работает «жирная» белая личинка с характерной коричневой головой. В таком случае действовать нужно немедленно: следует раскопать землю вокруг поврежденного места, найти вредителя и уничтожить его, а само растение попытаться реанимировать с помощью стимуляторов роста корней, если повреждения не роковые.

Механические способы и роль профилактики в борьбе с личинками майского жука

Борьба с личинкой начинается еще задолго до высадки рассады. Поскольку цикл развития майского жука в почве длится несколько лет, чрезвычайно важным этапом является глубокое перекапывание земли осенью и весной. Это позволяет приподнять личинок на поверхность, где они становятся легкой добычей для птиц или погибают от воздействия низких температур. При подготовке грядок каждую обнаруженную личинку следует удалять вручную.

Реклама

Кроме того, следует помнить о взрослых жуках, летающих в мае. Чем меньше их отложит яйца в вашу почву, тем меньше проблем будет в будущем. Садоводы рекомендуют использовать световые ловушки или ранним утром встряхивать жуков с плодовых деревьев, пока они находятся в состоянии оцепенения, чтобы не дать им возможности продолжить свой род на вашем участке.

Народные рецепты и естественные отпугиватели личинок майского жука: чем полить кусты

Для тех, кто предпочитает экологически безопасные методы, существует несколько проверенных временем средств. Эксперты утверждают, что одним из самых эффективных считается использование нашатырного спирта (аммиака). Личинки майского жука крайне чувствительны к резким запахам, поэтому раствор из 20 мл аммиака на 10 литров воды, вылитый непосредственно под корень, заставляет их оставлять грядку. К тому же такой полив служит превосходной азотной подкормкой для самой клубники.

Не менее действенным является настой луковой шелухи, который готовят путем настаивания ведра шелухи с водой в течение нескольких дней. Полученный концентрат разбавляют пополам и используют для регулярного полива.

Также стоит обратить внимание на посев сидератов, личинки майского жука просто терпеть не могут участки, где растет белая горчица или люпин, ведь корни этих растений делают почву непригодной для жизни вредителя.

Реклама

Применение биологических и химических препаратов

Когда народные средства оказываются недостаточными, на помощь приходят современные технологии. Наиболее гуманным для окружающей среды является использование биопрепаратов на основе энтомопатогенных грибов, таких как Метаризин или Боверин. Эти микроорганизмы поражают исключительно насекомых-вредителей, не причиняя вреда пчелам, животным или людям. Их вносят во влажную почву, где они естественным образом уничтожают личинок.

В случаях массового поражения садоводы обращаются к проверенным инсектицидам, среди которых наиболее популярны Антихрущ или Актара. Ими проливают почву во время посадки или весной в период активности вредителя. Однако при использовании химических средств чрезвычайно важно строго соблюдать сроки ожидания, указанные изготовителем, чтобы гарантировать отсутствие остатков пестицидов в спелых ягодах.

Только сочетание постоянного надзора, профилактической перекопки и грамотного применения защитных средств позволит вам сохранить клубнику целой и получить щедрый урожай сладких ягод.